La junta de Naturgy vota renovación de Reynés hasta 2030 con el equilibrio de su consejo todavía por resolver

Archivo - Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy - NATURGY - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naturgy celebra este próximo martes, día 24 de marzo, su Junta General de Accionistas, en la que votará la renovación del mandato de su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, para extenderlo hasta 2030.

Reynés, que fue reelegido por última vez en 2023 por un mandato hasta 2027, de esta manera verá ampliada sus funciones como presidente ejecutivo de la energética hasta 2030, más allá del vencimiento del actual plan estratégico de Naturgy a 2027.

Junto a la renovación de Reynés, la Junta de Naturgy ratificará una remodelación en su consejo que fue propuesta antes del último baile accionarial en la compañía, con la salida definitiva del fondo GIP, propiedad de BlackRock, de su capital y el último incremento de participación por parte de Criteria.

Lo que irá así a la Asamblea de accionistas será que IFM consolidará el paso de dos a tres representantes, con Lars C. Bespolka ratificado como nuevo miembro del órgano rector en representación de la firma australiana. También se aprobará la reelección como consejeros de Jaime Siles y Ramon Adell.

A principios de marzo, GIP volvía remover el accionariado de Naturgy con su salida definitiva de la energética, tras diez años de permanencia en su capital, con la venta del 11,4% que todavía poseía, abandonando también su consejo.

Este nuevo movimiento en el equilibrio accionarial de la primera gasista y tercera eléctrica de España se completó con un nuevo fortalecimiento de la posición de CriteriaCaixa, que se hizo con un 2,5% adicional para consolidarse como el máximo accionista con el 28,5% del capital de la energética.

El segundo accionista es el fondo IFM, con algo más del 15%, y que ha visto reforzada su presencia en el consejo con ese tercer asiento, seguido de CVC (13,8%) y Corporación Financiera Alba (5%), que a finales del año pasado modificaron su pacto accionarial y separaron sus participaciones.

De esta manera, la foto del consejo de administración que llegará a la Junta de accionistas no será reflejo, ni de lejos, del peso en el capital de cada uno de sus principales accionistas, ya que IFM, con casi la mitad de participación que CriteriaCaixa contará con los mismos consejeros, con tres cada uno.

El año pasado, el órgano rector de Naturgy ya aprobó la ampliación del número de miembros hasta 16 -desde 12- para cumplir con el principio de representación proporcional y mantener un número suficiente de consejeros independientes.

No obstante, el consejo actual cuenta con 13 miembros -los estatutos de la compañía establecen que puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16-, por lo que una posible solución a futuro podría pasar por un incremento del número de consejeros de Criteria, reconociendo su peso en el capital, o/y por la entrada de consejeros independientes.

El pasado mes de febrero, en rueda de prensa con motivo de la presentación de los resultados de 2025, Reynés reconoció que el objetivo del consejo de administración pasaba por intentar "siempre el equilibrio".

"Y la forma que hemos encontrado de un razonable equilibrio para reconocer las fuerzas de propiedad ha sido esta propuesta", manifestó, considerando que, de todas maneras, es "bastante difícil acudir a las matemáticas para el número de consejeros si no son divisibles".

CUENTAS, GESTIÓN Y DIVIDENDO.

Además, como es habitual, la Junta aprobará las cuentas anuales de 2025 y someterá a aprobación la gestión del consejo, entre otros aspectos.

Naturgy obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024.

Respecto a la retribución a sus accionistas, el dividendo efectivo para 2025 será de 1,77 euros por acción -por encima de los 1,7 euros comprometidos-, lo que se traducirá en un dividendo complementario para el pasado ejercicio de 0,57 euros/acción, sujeto a aprobación por la Junta, a pagar el próximo mes de marzo.