KPMG seguirá auditando Corporación Acciona Energías Renovables hasta 2029

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MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Corporación Acciona Energías Renovables propondrá a sus accionistas la reelección de KPMG Auditores como firma encargada de verificar sus cuentas, ampliando su mandato hasta el ejercicio 2029, en la Junta General Ordinaria convocada para el próximo 4 de junio de 2026 en Madrid.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo planteará la reelección de KPMG para 2026 y su nombramiento como auditor para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, consolidando así la continuidad de la firma en la revisión financiera del grupo.

La junta, prevista para el 4 de junio a las 12.00 horas en primera convocatoria, incluirá también la aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados de 2025, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Los accionistas deberán decidir además sobre la aplicación del resultado, que contempla el pago de un dividendo bruto de 0,03 euros por acción el 18 de junio de 2026.

En materia retributiva, el orden del día incorpora la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para el trienio 2027-2029 y un plan de entrega de acciones dirigido a consejeros ejecutivos para el periodo 2026-2030. La junta votará, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de 2025 y se pronunciará sobre la gestión social y de sostenibilidad.

La compañía someterá igualmente a la aprobación de los accionistas varias autorizaciones al consejo de administración, entre ellas la facultad para adquirir acciones propias y la delegación para emitir valores convertibles en acciones por un importe máximo de 3.000 millones de euros en un plazo de cinco años. También se pedirá autorización para aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta un máximo de 162.380.915 euros.

Los accionistas podrán asistir de forma presencial en el domicilio social o participar por medios telemáticos, de acuerdo con las reglas de funcionamiento y quórum detalladas en la convocatoria.