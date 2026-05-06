Latam Airlines gana 545,5 millones en el primer trimestre, un 43,8% más, pero rebaja previsiones por Irán

Archivo - Avión de Latam Airlines. - LATAM AIRLINES - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Latam Airlines registró un beneficio neto atribuido ajustado de 641 millones de dólares (545,5 millones de euros) durante el primer trimestre del año, lo que supone un avance del 43,8% respecto de lo contabilizado doce meses antes.

Según se desprende de las cuentas presentadas por la aerolínea, el ajuste se debe a ganancias y pérdidas varias, a compensaciones recogidas en un plan corporativo de incentivos y efectos cambios. De no tenerse en cuenta, el beneficio habría sido de 576 millones de dólares (490,2 millones de euros).

La facturación ascendió a 4.151 millones de dólares (3.532 millones de euros), un 21,7% más. El transporte de pasajeros brindó 3.661 millones de dólares (3.115 millones de euros) y el de mercancías 419,4 millones de dólares (356,9 millones de euros), un 24,4% y un 3,4% más, respectivamente. Se anotaron otros ingresos no especificados por 70,2 millones de dólares (59,7 millones de euros).

Al mismo tiempo, Latam Airlines incurrió en unos gastos operativos totales de 3.328 millones de dólares (2.832 millones de euros), equivalentes a un aumento interanual del 17,3%.

El 'cash flow' trimestral fue de 2.541 millones de dólares (2.162 millones de euros), un 18,4% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 1.315 millones de dólares (1.119 millones de euros), un 36,7% más.

"Latam comenzó 2026 manteniendo el impulso de 2025 y consolidando aún más sus resultados financieros, con un crecimiento sostenido de los ingresos, los márgenes y la generación de efectivo", ha afirmado el director financiero de Latam Airlines, Ricardo Bottas.

"Esta solidez, respaldada por una red diversificada, los continuos avances en el segmento 'premium' y una estructura de costes eficiente, proporciona la flexibilidad necesaria para gestionar la volatilidad de los precios del combustible y la incertidumbre durante el resto del año", ha añadido.

En este sentido, el encarecimiento del keroseno por la guerra de Irán ha tenido un coste adicional de 40 millones de dólares (34 millones de euros) en el primer trimestre, pero durante el segundo se anticipa que la factura se dispare a más de 700 millones de dólares (595,7 millones de euros).

PREVISIONES Y DIVIDENDO

La aerolínea ha modificado a la baja sus previsiones por el conflicto, y ahora augura que el Ebitda ajustado cierre 2026 en un rango de 3.800 a 4.200 millones de dólares (3.234 a 3.574 millones de euros), por debajo de los 4.200 y 4.600 millones de dólares (3.234 y 3.914 millones de euros) originales.

En la junta de accionistas del pasado 23 de abril, se aprobó el reparto de un dividendo final de 438 millones de dólares (372,7 millones de euros) con cargo a 2025, de los que 400 millones de dólares (340,4 millones de euros) ya se pagaron antes de diciembre mediante dividendos interinos.