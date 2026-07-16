Lidl y sindicatos firman el nuevo convenio que conlleva un alza salarial de al menos el 15% hasta 2030

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La dirección de Lidl y los sindicatos UGT y CCOO han firmado este jueves el IV convenio colectivo de la cadena de supermercados en España, que afecta a más de 20.000 trabajadores y que conlleva una subida salarial mínima acumulada de al menos el 15% hasta 2030.

En concreto, el acuerdo garantiza una subida consolidable del 4% en 2026 y del 3% anual entre 2027 y 2029, además de mecanismos que protegen también a los trabajadores cuyos salarios se sitúan por encima de las tablas salariales del convenio, según informan en un comunicado.

Este nuevo sistema de escalas salariales aplicará a todas las posiciones, ofreciendo seguridad económica y una hoja de ruta clara y transparente sobre la evolución profesional y retributiva de cada empleado para los próximos años.

También se recogen importantes avances orientados a mejorar la conciliación y el bienestar de su plantilla. Así, Lidl reforzará la planificación anual de los domingos y festivos al comunicar con antelación el calendario de aperturas del año siguiente, facilitando así la organización personal y familiar. Además, el trabajo en estos días se gestionará priorizando la voluntariedad del equipo y contará con una retribución que se sitúa a la vanguardia del sector.

Entre las medidas más destacadas destaca la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, una reivindicación histórica defendida por UGT que favorecerá el relevo generacional y ofrecerá nuevas oportunidades para una transición ordenada hacia la jubilación.

Asimismo, el acuerdo mantendrá ventajas tan destacadas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas -una semana adicional-; descuentos corporativos para empleados; acceso a programas de retribución flexible como seguro médico, guardería o transporte; ayudas a la natalidad, y servicios de apoyo orientados al bienestar físico y emocional, como fisioterapia y atención psicológica.

De esta forma, Lidl realizará una inversión histórica de más de 280 millones de euros en los próximos cuatro años para dar un salto cualitativo en las condiciones económicas, sociales y de conciliación de la plantilla, lo que supone duplicar el presupuesto del anterior convenio.

Así, para poner en marcha estas mejoras, la firma ejecutará una inversión de más de 70 millones de euros solo durante el presente ejercicio 2026.

El nuevo texto, con vigencia hasta 2030, es el resultado del proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses y consolida avances que el sindicato considera "importantes" para seguir mejorando las condiciones laborales de la plantilla.

La firma del nuevo convenio ha contado con la participación del CEO de Lidl, Claus Grande; la Directora General de Operaciones, Arminda Abreu; el Secretario General de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, junto a la responsable del sector Comercio y Grandes almacenes de FeSMC-UGT, Lola Luna; y el secretario General de CCOO-Servicios, Ramón González.

"La firma de este IV Convenio Colectivo es la consolidación de nuestro compromiso con el motor que mueve esta empresa: las personas. Con este acuerdo, aseguramos que nuestro crecimiento vaya siempre de la mano del bienestar de nuestros colaboradores, dando seguridad económica y garantizando incrementos salariales muy importantes para los próximos cuatro años", ha destacado el CEO de Lidl España, Claus Grande, durante la firma del nuevo convenio.

Por su parte, el secretario general de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, ha señalado que, tras varios años marcados por una elevada inflación, la negociación colectiva debe seguir desempeñando un "papel fundamental" para garantizar incrementos salariales que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y "repartir de forma más justa y equilibrada los buenos resultados empresariales".

En la misma línea se ha expresado el secretario general de Servicios de CCOO, Ramón González, que ha destacado que este marco laboral se "sitúa a la vanguardia del sector en salarios y tiempo de trabajo". "Los trabajadores tendrán subidas salariales garantizadas, mejores retribuciones en domingos y festivos y avances históricos en conciliación y descanso. Este acuerdo debe marcar el camino para la negociación de los futuros convenios colectivos y sectoriales", ha reiterado.

Lidl cuenta en la actualidad con una red de más de 730 tiendas y 14 plataformas logísticas y con una plantilla de más de 20.000 personas. Además, colabora con unos 860 proveedores nacionales a los que ya compra producto por valor de más de 7.900 millones de euros anuales, exportando más de la mitad.