Lula da Silva se reúne con empresarios españoles para reforzar las relaciones económicas

Momento de la reunión de Da Silva con empresarios - FOMENT

Han asistido altos representantes de la CEOE, Ministerio de Economía, APEX Brasil y Cámara de Comercio de España BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha reunido este viernes en Barcelona con empresarios españoles en un encuentro de "alto nivel" donde se han analizado las oportunidades de negocio e inversión en sectores clave y, así como el compromiso por seguir buscando nuevas vías de colaboración en proyectos estratégicos, informan CEOE, Ministerio de Economía, ICEX y Cámara de Comercio de España en un comunicado conjunto.

El encuentro se ha producido en el marco de la I Cumbre España-Brasil y del Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra en Barcelona.

Han inaugurado el acto, celebrado en el hotel Gran Meliá, el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre; el presidente y ceo de APEX Brasil, Laudemir Müller; y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Han intervenido a lo largo de la jornada el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Fernando Elías Rosa; su homólogo de Energía y Minas, Alexandro Silveira; la vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; y los máximos representantes de destacadas instituciones y empresas de ambos países.

Da Silva ha puesto en valor "la solidez de las relaciones bilaterales" y ha destacado la importancia de seguir avanzando en una agenda económica conjunta que impulse la inversión, el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

El mandatario brasileño ha incidido en el "carácter histórico del encuentro", señalando que se trata de la primera cumbre empresarial de estas características entre ambos países, y subrayó el amplio potencial aún por desarrollar en la relación económica bilateral.

En este sentido, ha puesto en valor el creciente flujo de inversiones entre España y Brasil, así como el papel clave del tejido empresarial en el fortalecimiento de estos vínculos; ha agradecido especialmente a los empresarios españoles su respaldo al acuerdo entre la UE y Mercosur.

AAGESEN

La vicepresidenta Sara Aagesen, ha resaltado que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, las alianzas entre España y Brasil adquieren un valor estratégico.

"España y Brasil hemos venido trabajando a ambos lados del Atlántico para avanzar en una misma dirección. No como simples socios comerciales, sino como aliados estratégicos que quieren construir juntos un futuro más limpio, más justo y más competitivo", ha dicho.

A su vez, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha afirmado que "Brasil es un socio estratégico, prioritario para España y un actor clave en Iberoamérica", y se ha referido a la consolidación de unos vínculos basados en la confianza mutua, la complementariedad de ambas economías y una creciente integración empresarial.

SÁNCHEZ-LLIBRE

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la internacionalización de las empresas, y se ha referido a Brasil como un socio estratégico para España, no solo por ser la principal economía de América Latina, sino también por la madurez de una relación bilateral consolidada a lo largo de décadas.

Asimismo, ha resaltado los avances de Brasil en materia de modernización económica y regulatoria, la reforma fiscal que se está llevando a cabo y su proceso de adhesión a la OCDE, que refuerzan la seguridad jurídica y el atractivo inversor.

MÜLLER Y BONET

El ceo de APEX Brasil, Laudemir Müller, ha subrayado el renovado protagonismo internacional de Brasil en los últimos años, impulsado por una estrategia activa de promoción comercial e inversión, así como el papel de ApexBrasil en el fortalecimiento de las relaciones económicas.

Por su parte, José Luis Bonet ha dicho que "más allá de las cifras que sitúan a Brasil como cuarto destino de la inversión española en el exterior" la presencia de las empresas en este país refleja un compromiso a largo plazo, con una dimensión e impacto económico y social.

"Estamos convencidos de las enormes oportunidades que se presentan, prosiguió, y de que la próxima entrada en vigor del Acuerdo Interino del Tratado UE-Mercosur, que ambos países han contribuido a impulsar, abre nuevas puertas para que Brasil y España se consoliden como plataforma de acceso de nuestras empresas en ambos mercados regionales", ha añadido.