La Mafia se sienta a la mesa estudia recurrir la resolución de la Oficina de Patentes que anula su marca

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de restauración La Mafia se sienta a la mesa estudia interponer un recurso de alzada tras la resolución, que no es firme, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que ha estimado la solicitud de nulidad de la marca tras una iniciativa promovida desde la Embajada de Italia en España.

En concreto, la enseña ha recordado que la resolución no es firme, por lo que cabe interponer recurso de alzada, posibilidad que la empresa continúa analizando junto a sus asesores jurídicos y lleva más de un año analizando la situación, incluyendo la posible definición de un nuevo nombre que permita reforzar su posicionamiento a largo plazo, según informa en un comunicado.

La Mafia se sienta a la mesa ha señalado que "no existen precedentes en España" tras conocerse la resolución relativa a su denominación comercial y recuerda que su marca ha sido "registrada y renovada" en distintas ocasiones por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas a lo largo de más de dos décadas.

La OEPM ha entendido que la denominación comercial de la cadena de restauración es "contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres", según una resolución adelantada por el diario 'Expansión', donde el organismo estima la solicitud de nulidad de marca realizada por Italia, dado que el signo "reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente".

En este contexto, el propietario de Ditaly ha reiterado que en varias ocasiones ha intentado mantener un "diálogo directo" con el embajador italiano que impugnó la marca para explicar el origen y el sentido del nombre, sin que dichas solicitudes hayan sido atendidas.

"A lo largo de estos años hemos intentado explicar en numerosas ocasiones el origen y el significado de nuestro nombre y no hemos tenido la oportunidad real de hacerlo. Sin embargo, no vamos a entrar en confrontaciones hacia interpretaciones negativas sobre el nombre de la marca", han asegurado fuentes de la compañía.

La Mafia se sienta a la mesa ha explicado que son "ajenos" y se han alejado de "cualquier connotación negativa" que les achacan desde la OEPM y la Embajada Italiana. "Nuestro foco está en seguir construyendo el futuro de la compañía y mantenemos intacta la esencia del proyecto: una propuesta gastronómica italomediterránea de calidad y una experiencia diferencial en restauración", han recalcado.

La cadena de restauración, nacida en el 2000, cuenta con cerca de 100 restaurantes de La Mafia se sienta a la mesa, y otros más de 30 locales entre Ditaly y La Boutique Trattoria Viajera.