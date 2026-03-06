Marinas de España refuerza la unidad del sector para impulsar un nuevo modelo de concesiones más estable

Archivo - Marina Lanzarote - CEDIDO POR MARINA LANZAROTE - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marinas de España ha reunido a los presidentes de todas las asociaciones regionales que integran la Federación en su Junta Directiva para analizar la situación del sector de los puertos deportivos en España y coordinar las principales líneas de actuación orientadas a la defensa de sus intereses ante las administraciones públicas.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el análisis del trabajo que Marinas de España viene desarrollando junto a Puertos del Estado y las principales organizaciones representativas del sector para avanzar hacia un modelo concesional más equilibrado para las instalaciones náutico-deportivas.

En este contexto, se abordó el documento elaborado junto a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) y la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA), que plantea propuestas orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mejorar la sostenibilidad económico-financiera de las concesiones y fortalecer la competitividad internacional de los puertos deportivos y clubes náuticos españoles.

El presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, destacó que "los puertos deportivos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, turístico y deportivo del litoral español. Por ello es esencial avanzar hacia un marco concesional que garantice estabilidad, facilite la inversión y permita seguir reforzando la calidad y competitividad de nuestras instalaciones".

Durante la Junta Directiva también se repasó la actividad desarrollada por la Federación en materia regulatoria y de participación en procesos normativos que afectan directamente al sector.

Entre otras iniciativas, Marinas de España ha trasladado aportaciones a la consulta pública sobre la modificación del Reglamento de Marina Mercante, ha participado en la revisión de la Directiva Marco sobre Estrategia Marina impulsada por la Comisión Europea y ha tomado parte en los procesos participativos vinculados a los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El secretario general de Marinas de España, Pablo Peiro, señaló que "la participación activa del sector en estos procesos es clave para asegurar que las decisiones regulatorias tengan en cuenta la realidad operativa de los puertos deportivos y contribuyan a un desarrollo ordenado, competitivo y sostenible de la náutica de recreo en España".

La reunión también permitió analizar el avance de los grupos de trabajo y comisiones impulsados por la Federación, una iniciativa concebida para estructurar el conocimiento y la experiencia de los profesionales del sector en torno a los principales ámbitos de gestión de las marinas.

ENTORNO DIGITAL COLABORATIVO.

En este marco, se presentó el desarrollo de una nueva solución tecnológica diseñada específicamente para la dinámica de trabajo de Marinas de España, que permitirá articular estos grupos de trabajo en un entorno digital colaborativo orientado exclusivamente a los socios de la Federación.

Esta herramienta permitirá que los trabajadores de los concesionarios y de las distintas instalaciones náutico-deportivas puedan participar activamente en los grupos de trabajo, compartiendo experiencias, identificando retos comunes y generando propuestas alineadas con las necesidades reales del sector.

El objetivo es convertir estas comisiones en un espacio permanente de colaboración técnica que permita canalizar el conocimiento del sector y trasladar posteriormente sus conclusiones a las administraciones públicas y a los distintos procesos regulatorios que afectan a la actividad de los puertos deportivos.

La Junta Directiva contó también con la participación de Alejandro Simón, Cofundador y CBO, y Juanjo Guillén, CCO, de Mediterranean Algae, empresa colaboradora de Marinas de España, quienes presentaron una solución innovadora basada en un sistema de monitorización ambiental para la verificación continua de la calidad del agua en puertos deportivos.

Esta tecnología permite obtener datos en tiempo real sobre distintos parámetros ambientales, facilitando una gestión más eficiente de las instalaciones y contribuyendo a reforzar los estándares de sostenibilidad y control ambiental en las marinas.

Asimismo, se presentaron los principales indicadores del avance de actividad de la Federación y el balance preliminar de resultados del ejercicio 2025, que reflejan el fortalecimiento progresivo de Marinas de España como plataforma de representación y coordinación del sector a nivel nacional.

La Junta Directiva reafirmó así el compromiso de la Federación de "seguir trabajando en la defensa de los intereses de los puertos deportivos, impulsando un sector competitivo, sostenible y plenamente integrado en el desarrollo económico, turístico y social del litoral español".