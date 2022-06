Maroto denuncia que la Junta de CyL es la "gran ausente" en el conflicto de Siro y pide que "dé la cara"

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado todo el apoyo del Gobierno a la resolución del conflicto en la empresa Siro, que plantea el cierre de su planta en Venta de Baños (Palencia), pero también ha reclamado la misma actitud por parte del Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco, "el gran ausente", ha recriminado.

Minutos antes de que participara en la inauguración este jueves del II Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León organizado por Vitartis, bajo el lema 'fuTUro con propóSIto', la ministra ha subrayado la importancia de Siro y sus distintas plantas productivas en la Comunidad, con un total de 1.300 trabajadores, y por ello ha recordado que su departamento viene trabajando desde hace tiempo en la búsqueda de inversores y también con distintas líneas de financiación para "evitar su quiebra".

Sin embargo, frente a esa labor desplegada por el Gobierno Maroto, en declaraciones recogidas por Europa Press, sí ha aprovechado la ocasión para censurar la dejación de funciones de la nueva Junta de Castilla y León y su consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones.

"He de decir que en este trabajo que estamos haciendo el gran ausente es la Junta de Castilla y León. No he tenido hasta el momento ninguna interlocución con el nuevo Ejecutivo regional ni con el nuevo consejero de Industria, y por eso les pido que den la cara, tomen el puso a este problema y pongan en marcha las medidas necesarias para defender la industria en esta Comunidad", ha recriminado la ministra, quien ha puesto como ejemplo de los esfuerzos de su departamento los realizados en otros conflictos como el de Vestas o la reciente aprobación del proyecto en Zamora de Latem Aluminium.

En el caso de Siro y el anuncio de cierre de su planta de Venta de Baños (Palencia), lo que afectaría a un total de 197 empleados, Reyes Maroto confía en que el nuevo inversor, que ha planteado la recolocación de los afectados en otras plantas, refuerce su oferta inicial a fin de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, algo que precisamente ha llevado a los sindicatos a rechazar el plan de viabilidad.

EL PERTE VEC Y LA INCREDULIDAD DE MAÑUECO

Pero la ministra también ha extendido sus críticas a la incredulidad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, respecto del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) que el mandatario castellanoleonés auguró que sería perjudicial para los intereses de Castilla y León.

En este sentido, Maroto ha advertido al presidente de la Junta que un grupo tan potente como Renault piensa de forma diametralmente opuesto y por eso ha presentado esta semana un "ambicioso proyecto" a dicho PERTE VEC, con participación de medio centenar de empresas y basado en tres palancas como son la movilidad, la conectividad y la sostenibilidad.

"Hay que valorarlo porque cuando presentamos el PERTE VEC, el señor Mañueco no sólo criticó el mismo sino que dijo que perjudicaría al sector", ha insistido Maroto, para quien la decisión de Renault de presentar el referido proyecto "pone de manifiesto que el Gobierno trabaja por la industria de Castilla y León y que ésta se está alineando con las prioridades de la Administración central".

A ello ha sumado la ministra el proyecto que Switch Mobility de instalar en Valladolid una fábrica de autobuses eléctricos, impulsada por capital indio, que "de nuevo sitúa a esta ciudad y a Castilla y León en el centro de la movilidad eléctrica" y que será apoyada desde el Gobierno central con "fuertes inversiones" que muy pronto llegarán a la Comunidad para generar empleo y riqueza y, sobre todo, afrontar el gran problema de la despoblación.