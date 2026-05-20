Martin Bouchard asume el cargo de consejero delegado de Vantage Towers

Archivo - El nuevo consejero delegado de Vantage Towers a partir del 1 de mayo de 2026, Martin Bouchard - VANTAGE TOWERS - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Martin Bouchard ha asumido el cargo de presidente del consejo de dirección y consejero delegado de Vantage Towers, sucediendo a Nicolas Mahler, que había dirigido la empresa con carácter interino desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, además de su función como director financiero de Vantage Towers.

"En nombre de todo el consejo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro más sincero agradecimiento a Nicolas Mahler, que ha dirigido con éxito la empresa como CEO interino", ha destcado el presidente del Consejo de Supervisión de Vantage Towers, Michael Bird.

Por su parte, el CEO de Vantage Towers, Martin Bouchard, se ha mostrado "muy satisfecho" de asumir el cargo. "Estamos muy bien posicionados para beneficiarnos de la demanda continuamente creciente de infraestructuras digitales en Europa", ha celebrado.

"Junto con el equipo, mi objetivo es continuar la trayectoria de éxito de la empresa e imprimir un nuevo impulso para seguir creciendo. Nuestro mercado atraviesa una transformación apasionante pero exigente, que está dando lugar a nuevas oportunidades atractivas. Tenemos la intención de aprovechar estas oportunidades con determinación", ha añadido Bouchard.

Bouchard aporta más de 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y antes de incorporarse a Vantage Towers fue CEO de ATC Germany Holdings GmbH y ocupó cargos de alta dirección en DFMG Deutsche Funkturm GmbH y Deutsche Telekom.