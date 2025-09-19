Más de 2.400 agricultores y ganaderos afectados por la Dana recibirán la ayuda extraordinaria de 9,8 millones

Cubre el 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario en 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes el listado de los 2.436 agricultores y ganaderos que recibirán la ayuda extraordinaria de 9,8 millones de euros para compensar los daños no cubiertos por el seguro agrario combinado en las explotaciones afectadas por la Dana.

En concreto, esta ayuda cubre el 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario en 78 municipios, 75 de la provincia de Valencia y tres de Albacete, Cuenca y Málaga. Para los agricultores del resto de zonas, recogidas en el acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, el importe de la ayuda será del 85% del daño no indemnizado.

Agricultura ha explicado que esta ayuda extraordinaria procede de los fondos europeos con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea. Se trata de una nueva línea de ayudas excepcionales aprobada en julio en el Consejo de Ministros para apoyar al sector agrario, a través del Real Decreto 684/2025 de 29 de julio.