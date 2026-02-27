Más de 90 líderes jóvenes de AmChamSpain impulsan su marca personal y liderazgo junto a ATREVIA. - DAVUD CORRAL

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 90 jóvenes profesionales de diferentes sectores de AmChamSpain, Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, acudieron ayer a la sesión 'Marca personal: liderazgo y reputación en tiempos de cambio e incertidumbre' en colaboración con Atrevia, consultora estratégica.

Según informan en un comunicado, la CEO Global de la consultora, Asunción Soriano, dio la bienvenida a los asistentes, recordando la importancia de trabajar la visibilidad para diferenciarse y posicionar la carrera profesional en un entorno competitivo.

Durente el veneto, el director global de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Atrevia, Manuel Sevillano, centró su intervención en abordar la relación de la marca personal y la reputación, poniendo de ejemplo la música de los 'Rollings Stones' o 'Velvet Underground'.

Por su parte, la directora de Digital y Performance de Atrevia, Tamara Candel, habló de marca personal digital, explorando cómo definir el equilibrio entre el 'yo personal' y el 'yo corporativo' para construir una "presencia estratégica".

"Estos espacios permiten no solo transmitir conocimiento y experiencia, sino también escuchar las ideas, motivaciones y perspectivas que marcarán el liderazgo del mañana", ha concluido la directora ejecutiva de AmChamSpain, Aida Casamitjana.