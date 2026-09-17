El 'megahub' de hidrógeno verde de Moeve arranca la construcción de 'Onuba', con 1.000 millones de inversión

De izquierda a derecha, Juanma Moreno, Pedro Sánchez y Maarten Wetselaar (Moeve) - EUROPA PRESS

La energética lidera el proyecto con un 51% del capital, junto a Hy24 y Cofides (29%) y Enagás Renovable y Alter Enersun (20%)

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco J. Baeza)

Moeve ha acelerado de forma definitiva su estrategia de transformación energética 'Positive Motion' con el pistoletazo de salida oficial a las obras de construcción de 'Onuba', la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, llamado a convertirse en el mayor hub energético de hidrógeno renovable de toda Europa con una capacidad final de 2 gigavatios (GW) de electrólisis.

Esta primera fase echará a andar en el Parque Energético de Palos de la Frontera (Huelva) con una capacidad inicial de 300 megavatios (MW) de electrólisis, ampliable en 105 MW adicionales -condicionados a la disponibilidad eléctrica y a una nueva aprobación corporativa-. La iniciativa supone movilizar de forma directa más de 1.000 millones de euros de inversión conjunta, incluyendo la infraestructura industrial asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, subrayó que este movimiento marca un hito en la transición del sector. "Convertimos, de nuevo, una ambición en una realidad tangible: hoy dejamos atrás la era de los proyectos piloto de hidrógeno verde para avanzar hacia la construcción de proyectos de gran escala", indicó.

Asimismo, el ejecutivo de la energética destacó la relevancia de un proyecto como 'Onuba' que en la escena internacional "consolida a España en el vagón de cabeza europeo para la producción de nuevas energías sostenibles y supone un paso decisivo para conseguir una Europa más competitiva y energéticamente más autónoma".

Para llevar a cabo este despliegue, la antigua Cepsa ha diseñado un esquema accionarial y financiero corporativo de primer nivel donde tendrá el control con un 51% del capital.

Además, la compañía ha sumado como socios estratégicos a Hy24, el mayor fondo especializado en hidrógeno del planeta respaldado por Ardian, y a la sociedad estatal Cofides, que mantendrán una participación conjunta del 29%, tras la salida del accionariado de Masdar, pero que se mantiene en el proyecto como proveedor de energía a través de la firma de un contrato de suministro de energía a largo plazo (PPA, por su sigla en inglés).

El 20% restante queda en manos de Enagás Renovable -cuyo accionariado está también liderado de forma mayoritaria por Hy24, que ostenta el 80% de las acciones, mientras que Enagás mantiene el 20% restante- y Alter Enersun.

En su arranque oficial este jueves, 'Onuba' ha contado con un respaldo contundente, con la presencia en el acto del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha asistido junto a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; así como de la Junta de Andalucía, con su presidente Juanma Moreno Bonilla a la cabeza; o de las instituciones comunitarias.

SÁNCHEZ: "UNA PARTE DE LA SOLUCIÓN" A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA.

En su discurso, Pedro Sánchez aseguró que 'Onuba' representa "una parte de la solución" a la emergencia climática, en un territorio que este verano vio como los incendios arrasaron hectáreas. "Es un proyecto ejemplo de una parte de la solución a la emergencia climática y, además, forma parte del futuro de Huelva, Andalucía y del futuro energético e industrial de España y Europa", manifestó.

Asimismo, puso en valor la apuesta del Gobierno de España por acompañar al sector en esta transición energética y convertir al hidrógeno verde en "una oportunidad país".

Sánchez, que anunció también que en los próximos días se dará el pistoletazo a la tramitación de los primeros tramos de la red troncal de hidrógeno, consideró que producir más energía en España y Europa "no es solamente una cuestión climática, también lo es de autonomía".

"No podemos dejar nuestro suministro a merced de guerras injustificadas ni pagar los platos rotos de quienes convierten la energía en una pieza más de sus juegos de poder", manifestó.

ANDALUCÍA, "GRAN FACTORÍA DE HIDRÓGENO RENOVABLE DE EUROPA".

Por su parte, Juanma Moreno Bonilla reivindicó la fortaleza competitiva de la región en la carrera global por este vector energético. "Aquí se inicia la construcción del símbolo más potente con el que decirle al mundo que Andalucía y España están preparadas y capacitadas para ser protagonistas de la 'revolución' por la energía limpia que necesita el planeta", dijo.

En esta misma línea, el presidente andaluz valoró el papel clave de la Comunidad Autónoma ante la "enorme oportunidad, y la responsabilidad", de convertir a Andalucía "en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa".

Asimismo, Moreno Bonilla solicitó al Gobierno central dotar a Andalucía de la infraestructura eléctrica suficiente para asumir la demanda de proyectos industriales deseosos de instalarse en la región. "Podemos hacerlo, debemos hacerlo y queremos hacerlo", aseveró.

Mientras, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, valoró el impacto geopolítico y productivo de la planta.

"El reconocimiento de esta planta como Proyecto de Interés Común por la UE refleja su dimensión estratégica y contribución a la transformación de nuestro sistema energético", señalo en un vídeo grabado.

El impacto socioeconómico en la región del proyecto será inmediato, con la estimación de generar más de 8.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, la fase de construcción y puesta en marcha involucrará la contratación de más de 400 pymes y trabajadores autónomos locales.

Desde el punto de vista industrial, 'Onuba' alcanzará una producción aproximada de 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, lo que evitará la emisión de 250.000 toneladas de CO2 al año. Este volumen equivale al impacto contaminante del parque automovilístico completo de tres capitales andaluzas: Huelva, Cádiz y Jaén.

ENTRADA EN PRODUCCIÓN EN 2029.

La previsión es que 'Onuba' entre en producción en 2029 y, en un principio, ésta será para autoconsumo, permitiendo sustituir al 100% el hidrógeno fósil que se consume en su Parque Energético en Palos de la Frontera por hidrógeno renovable. No obstante, el objetivo es que a futuro ese consumo de hidrógeno 'verde' también se destine al consumo de distintos actores industriales.

El proyecto cuenta con un respaldo público relevante, al haber obtenido una subvención de 304 millones de euros concedida por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación. Los fondos proceden del programa de apoyo a los Valles de Hidrógeno Renovable mediante la dotación europea NextGenerationEU.

Asimismo, el complejo será un escaparate tecnológico sin precedentes para el sector. Se constituirá como la primera planta nativa digital de Moeve, incorporando desde su fase de diseño un gemelo digital y una plataforma unificada de datos e IoT destinada a optimizar la eficiencia y la seguridad de la operación.

2.400 MILLONES DE INVERSIÓN EN ANDALUCÍA DEL GRUPO.

La inversión de Moeve en Andalucía alcanzará los 2.400 millones de euros de forma acumulada entre esta instalación y la nueva planta de biocombustibles 2G para la producción de SAF y diésel renovable (HVO).

La combinación de ambos activos convertirá a Palos de la Frontera en el mayor hub de moléculas verdes del continente y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.