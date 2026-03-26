Meliá celebrará su junta de accionistas el 7 de mayo y reelegirá a Escarrer como consejero ejecutivo

Archivo - Sr. Gabriel Escarrer. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha convocado su junta general de accionistas para el 7 de mayo de 2026 a las 12.00 horas, una cita en la que se someterá a votación la reelección de Gabriel Escarrer Jaume como consejero ejecutivo.

La compañía ha notificado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de dicha junta, para la que, de no lograrse el quórum legalmente necesario, se ha establecido la segunda convocatoria para el 8 de mayo.

En la junta también se abordará las reelecciones de los consejeros Fernando d'Ornellas, Luis María Díaz de Bustamante, Cristina Aldámiz-Echevarría y Montserrat Trapé.

Asimismo se analizarán y aprobarán las cuentas anuales del ejercicio de 2025, la gestión del consejo y la aplicación del resultado de 2025.

También será sometido a votación el reparto del dividendo con cargo a reservas voluntarias propuesto para la dirección, un dividendo que será decidido por el consejo en marzo o abril, siempre priorizando la disciplina financiera y manteniendo el apalancamiento entre 2 y 2,5 veces el Ebitda.

La compañía cerró 2025 con un beneficio neto consolidado de 200,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% con respecto al año anterior, al tiempo que los ingresos consolidados se situaron en 2.096,6 millones de euros, un 2% más.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 563,6 millones de euros, un 2% menos que en 2024.