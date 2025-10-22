Meliá y Grupo Puntacana presentan Meliá Bergantín Beach para revitalizar el turismo en Puerto Plata

Meliá y Grupo Puntacana presentan Meliá Bergantín Beach para revitalizar el turismo sostenible en Puerto Plata - MHI

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International y Grupo Puntacana han anunciado el lanzamiento del proyecto Meliá Bergantín Beach, un nuevo hotel que marcará el inicio del desarrollo del polo turístico Punta Bergantín en Puerto Plata.

Este desarrollo es fruto de la alianza entre ambos grupos hoteleros y entidades como el Banco de Reservas y Banco Popular, en un esquema de colaboración público-privada que busca el crecimiento sostenible y la generación de valor compartido.

Punta Bergantín, un fideicomiso del gobierno dominicano, abarca más de 10 millones de metros cuadrados y se desarrollará bajo un modelo de baja densidad urbana para preservar su belleza natural.

El pasado 21 de octubre, Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, y Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Puntacana, asistieron a la puesta de la primera piedra del complejo.

El Meliá Bergantín Beach se configura como un hotel de cinco estrellas con 400 habitaciones. Contará con una amplia oferta gastronómica, beach club, piscinas, spa y áreas para familias, además de espacios dedicados al turismo MICE (eventos y congresos).