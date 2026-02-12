Mercadona alcanza una cuota récord del 27% en la distribución, mientras Lidl y Aldi siguen creciendo

Archivo - Supermercado de Mercadona. - MERCADONA - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona consolida su posición de líder nacional de la distribución tras cerrar 2025 con récord de cuota de 27%, mientras que siguen creciendo Lidl y Aldi, y se confirma la recuperación de Dia, según los datos del informe Worldpanel by Numerator, que muestra que las cadenas de surtido corto ya concentran el 38,9% de cuota.

En concreto, el informe destaca el comportamiento de la cadena de Juan Roig en las cestas grandes y, de forma particular, en secciones importantes y claves en su nuevo modelo de tienda T9, como son el pescado y marisco, dejando el servicio atendido en mostrador por el libreservicio, los platos cocinados y preparados y la perfumería e higiene.

Mientras que Lidl sigue creciendo y roza el 7% (6,9%) de cuota, consolidándose como una opción para realizar la 'cesta completa' entre sus clientes, impulsado por el desarrollo de su tarjeta de fidelización aunque se ha estancado a la hora de ganar clientes al perde penetración en los hogares más jóvenes, mientras que Aldi alcanza ya el 2% del mercado español, siendo la cadena que más ha crecido en compradores durante 2025, un 1,4 p.p. más, mejorando también en frecuencia de compra y en percepción de precio.

Por su parte, Dia, otro de los representantes del surtido corto, alcanza el 3,8% del mercado, consolidándose como cadena de referencia en la proximidad. La enseña, que sigue con su recuperación y que tras la renovación de tiendas está abriendo nuevos locales, está consolidando atributos como su marca propia, ofertas y promociones y su tarjeta de fidelización.

"Mercadona y Lidl están consiguiendo crecer a partir de incentivar las cestas más grandes lo que le permite evitar que el comprador complete su cesta en las cadenas y retener un mayor porcentaje de su gasto, mientras que Dia ha confirma su recuperación y Aldi está consiguiendo acelerar su crecimiento", ha explicado el Retail Business Director de Worldpanel by Numerator, Bernardo Rodilla.

En cambio, Carrefour, que se mantiene en la segunda posición ante el empuje de Lidl, vuelve a perder terreno ya que cede 0,7 p.p, hasta el 9%, mientras que también pierde compradores (-1,8%) por la evolución negativa del hipermercado, que es el formato que más está sufriendo en los últimos años aunque gan clientes en sus formatos de proximidad.

El informe muestra que las cadenas regionales muestran síntomas de desaceleración, aunque han crecido en conjunto un 0,4 p.p. hasta alcanzar el 18,5% del mercado. Sin embargo, se ven frenados en la segunda mitad del año en la parte de alimentación envasada, aunque en frescos siguen siendo diferenciales.

No obstante, Consum se consolida como el segundo distribuidor del arco mediterráneo, con un 10,1% de cuota y una fuerte implantación en Comunidad Valenciana -su mercado doméstico- y Cataluña, uno de sus grandes focos de expansión en forma de mancha de aceite.

Además, el informe muestra también cómo están creciendo otros 'retailers' emergentes con propuestas diferenciadas como es el caso de Primaprix, que ya llega al 20% de la población y que lo hace con un fuerte posicionamiento en categorías como el chocolate, donde llega a triplicar su cuota, o Action y Costco, que triunfa con los platos preparados.

Respecto a cómo ha arrancado el 2026, Rodilla ha avanzado que Mercadona y Lidl siguen creciendo, al igual que Aldi, confirmando que los consumidores siguen realizando sus compras en supermercados de surtido corto.

AUGE DE LOS PLATOS PREPARADOS PARA DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

Por otro lado, el informe confirma que una de las secciones que más auge está teniendo por parte de los consumidores son los platos preparados, una categoría que redefine la perspectiva tradicional del gran consumo y que cada vez gana más peso en la cesta de la compra. Así, los platos preparados no sólo crecen por el consumo dentro del hogar, sino que ya el 22% de lo que se adquiere en la tienda se compra para consumir fuera del hogar.

De esta forma, sumado la alimentación tanto dentro y fuera del hogar, Mercadona lidera con un 19,7% en valor y supera a bares, cafeterías y terrazas con el 11,2%, al restaurante independiente (8,6%) y a 'retailers' como Carrefour y Lidl, que cierran el 'top-5' con el 6% y el 5,1%, respectivamente.

"Mercadona prácticamente supone o vende el 20% de lo que comemos en España, mientras que en segundo lugar estaría el bar, la cafetería o la terraza de toda la vida", ha explicado Rodilla en la presentación.

Mientras que la marca de la distribución sigue creciendo, impulsada por el control de gasto de los consumidores, hasta alcanzar el 45,6%, lo que supone un 1,7 p.p. más, ya que el precio está ganando importancia para los hogares en la elección de una tienda como las ofertas y promociones, que ha escalado cuatro puestos desde 2021.

De esta forma, el consumidor distribuye su presupuesto entre más cadenas e incluso visita más de una enseña en el mismo día a la hora de hacer la compra en busca de promociones y ofertas, ya que continúa ajustando su cesta de la compra como consecuencia de la inflación de los últimos años.