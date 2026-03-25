Merck (MSD) ultima la compra de Terns Pharma por unos 5.175 millones, según 'FT'

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir la biotecnológica estadounidense Terns Pharma a cambio de aproximadamente 6.000 millones de dólares (5.175 millones de euros), según avanza 'Financial Times', que cita fuentes conocedoras de la situación.

Las negociaciones entre Merck (MSD) y Terns se encontrarían en una fase avanzada y podría cerrarse en los próximos días un acuerdo íntegramente en efectivo para la adquisición del laboratorio que desarrolla tratamientos para una forma rara de cáncer de sangre y médula osea.

En este sentido, el diario señala que la operación representaría el último movimiento de Merck (MSD) para fortalecer su cartera de productos, coincidiendo con la expiración de la patente de su fármaco oncológico 'Keytruda'.

De este modo, la farmacéutica con sede en Nueva Jersey ha estado realizando numerosas adquisiciones para adelantarse a la expiración de la patente de Keytruda, prevista para 2028, incluyendo la compra en 2025 de Verona Pharma por unos 10.000 millones de dólares (8.627 millones de euros) y de Cidara Therapeutics por unos 9.200 millones de dólares (7.937 millones de euros).