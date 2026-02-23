La Mesa del Turismo afirma que son posibles más inversiones sin incrementar las tasas aeroportuarias

Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS)

La Mesa del Turismo de España ha manifestado su "firme oposición" a la subida anual del 3,8% de las tasas aeroportuarias anunciada por Aena, al considerar que esta medida supondría un encarecimiento directo del transporte aéreo y un impacto negativo sobre la competitividad del destino España en un mercado internacional "cada vez más exigente".

A través de un comunicado, la entidad ha recordado que las propuestas de los dos quinquenios anteriores han supuesto una "desviación muy relevante" a favor de los intereses del gestor aeroportuario. En este sentido, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha defendido que el sector no necesita "más cargas ni incrementos de precios arbitrarios".

"Encarecer el destino España no es el camino para asegurar el futuro del sector y jugará en contra de nuestro país como destino en el competitivo mercado global", ha afirmado Molas, quien ha instado a apostar por políticas que consoliden la conectividad y la fortaleza del modelo turístico español.

RESPALDO A LAS AEROLÍNEAS Y PROPUESTA DE REBAJA

Con esta postura, la Mesa del Turismo respalda el rechazo de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a la subida planteada por Aena y apoya la propuesta de las compañías de completar las inversiones previstas sin incrementar las tasas.

Según la entidad, no se trata de preservar los intereses operativos de las aerolíneas, sino de defender los intereses generales del turismo como "primera industria del país".

La Mesa considera "fundadas" las razones de ALA, que apunta a una alternativa "coherente" con la realidad del sector: una reducción del 4,9% en las tasas aéreas en lugar de la subida tarifaria.

Este cálculo se basa en que las aerolíneas proyectan un crecimiento anual del tráfico del 3,6% para el periodo 2027-2031, frente al 1,3% estimado por Aena. Asimismo, cuestionan el coste medio ponderado de capital (WACC) del 9% propuesto por el gestor para sus inversiones reguladas, situándolo muy por encima de la media de otros sectores regulados europeos, que oscila entre el 5% y el 7%.

INVERSIONES DE 10.000 MILLONES SIN SUBIR PRECIOS

Desde el sector defienden que es "factible" mantener el plan inversor de Aena, valorado en cerca de 10.000 millones de euros para el próximo quinquenio, sin necesidad de elevar el precio de los billetes aéreos.

"La experiencia de los últimos diez años avala que una política prudente respecto a las tarifas aeroportuarias contribuye a fortalecer tanto el tráfico de pasajeros como el desarrollo del turismo", reiteran desde la Mesa.

En este punto, señalan que la limitación legislativa aplicada hasta ahora ha permitido un crecimiento sostenido de la actividad económica compatible con la obtención de "beneficios récord" para Aena.

Por todo ello, la Mesa del Turismo ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" del gestor aeroportuario, advirtiendo que un incremento "arbitrario" de las tasas solo acarreará un recorte a la competitividad del turismo nacional.