Microsoft gana 32.133 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, un 59,5% más

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Microsoft se anotó un beneficio neto de 38.458 millones de dólares (32.133 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre, lo que equivale a un avance del 59,5% en comparación con las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior.

Según las cuentas publicadas por el 'gigante' de Redmond, los ingresos de la tecnológica ascendieron a un total de 81.273 millones de dólares (67.907 millones de euros), un 16,7% más que un año antes.

De esa cifra, las ventas de productos subieron un 1,4%, hasta los 16.451 millones de dólares (13.746 millones de euros), al tiempo que las procedentes de servicios y otros conceptos se situaron en 64.822 millones de dólares (54.162 millones de euros), un 21,4% más.

La división de productividad y procesos, que aglutina el 'software' Office, Dynamics o la red social LinkedIn facturó un 15,9% más, hasta los 34.116 millones de dólares (28.505 millones de euros), mientras que la unidad de la nube inteligente generó 32.907 millones de dólares (27.495 millones de euros), un 28,8% más.

El negocio de informática personal, que incluye Windows o Xbox, aportó 14.250 millones de dólares (11.907 millones de euros), un 2,7% menos que doce meses atrás.

Ya en el acumulado semestral, las ganancias se elevaron un 35,7%, hasta los 66.205 millones de dólares (55.317 millones de euros), y los ingresos hicieron lo propio con un 17,5% y se quedaron en los 158.946 millones de dólares (132.806 millones de euros).

"Apenas estamos en las primeras fases de despliegue de la IA y Microsoft ya ha creado un negocio que es más grande que algunas de nuestras divisiones más importantes", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella.

"Los ingresos de Microsoft Cloud superaron los 50.000 millones de dólares [41.777 millones de euros] este trimestre, lo que refleja la fuerte demanda de nuestra cartera de servicios. Superamos las expectativas en cuanto a ingresos, ingresos operativos y beneficios por acción", ha indicado, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, Amy Hood.

De cara al tercer trimestre, Microsoft prevé que los ingresos se muevan entre los 80.650 y 81.750 millones de dólares (67.387 y 68.306 millones de euros), esto es, un incremento del 3%.