Milei lleva al Congreso un paquete de leyes sobre propiedad privada, gasto público y reformas del Código Penal

Archivo - El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ofrece una declaración institucional, en la Casa Rosada, a 20 de mayo de 2024, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de Argentina ha negado que exista un "problema diplomático" y ha acusad - Vocería Presidencial - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, ha comunicado este martes que la Casa Rosada remitirá al Congreso Nacional una batería de iniciativas relacionadas con la propiedad privada, el gasto público y el Código Penal.

Según ha comunicado Adorni a través de la red social 'X', el Gobierno del presidente Javier Milei pretende modificar, en concreto, la ley de expropiaciones, la ley de tierras, la ley de fuegos y la regularización dominial para la integración sociourbana en lo referido a la propiedad.

Después, ha asegurado que también se retocará la normativa de glaciares y que se cambiarán las leyes de discapacidad y de financiación universitaria para "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal".

Asimismo, se endurecerán las penas contempladas en el Código Penal, aunque Adorni no ha especificado para qué tipo de delitos ni en qué grado.