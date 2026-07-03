El Ministerio de Agricultura abre consulta pública para actualizar las normas de calidad alimentaria. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública para conocer las necesidades de adaptación de la normativa de calidad alimentaria nacional, según ha informado la entidad este viernes en un comunicado.

Esta revisión tiene como objetivo principal adaptar diferentes normas de calidad alimentaria a la realidad productiva y tecnológica actual, así como a las nuevas demandas de los consumidores.

Con esta iniciativa, el Ministerio ha avanzado en su compromiso de mantener un marco regulatorio moderno que proporcione seguridad jurídica y condiciones de competencia leal para un "pilar estratégico" de la industria y garantizar la competitividad del sector.

CONSULTA PÚBLICA PARA LA NUEVA NORMA DE CALIDAD DEL REQUESÓN

Para comenzar este procedimiento, el ministerio ha abierto hoy también una consulta pública para el proyecto de real decreto por el que se aprueba la norma de calidad del requesón.

Asimismo, la nueva regulación ha propuesto actualizar un marco normativo que ha datado de 1967, para adecuarlo a un mercado en el que el requesón ha ganado protagonismo.

De hecho, el objetivo final es garantizar que el requesón comercializado responda a los estándares actuales y a las expectativas de los consumidores, ya que, el 12,7% de los hogares españoles adquirieron este producto en 2025.

El plazo final para estas consultas públicas será hasta el día 24 de julio.

Según Agricultura, estos procesos reflejan el compromiso del Gobierno con la transparencia y participación ciudadana en la elaboración de normativas que afectan "directamente" a la calidad de vida de los ciudadanos y a la competitividad del sector agroalimentario.