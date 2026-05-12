Monte dei Paschi ganó 520 millones entre enero y marzo, un 26% más, con el negocio de Mediobanca consolidado

Archivo - Logo del banco italiano Monte dei Paschi di Siena (BMPS). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) registró un beneficio neto atribuido de 520,8 millones de euros en el primer trimestre del año acabado el 31 de marzo, lo que supone un incremento del 26% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con la consolidación del negocio de Mediobanca.

En este sentido, el beneficio neto asociado al negocio de Mediobanca, entidad rival adquirida en 2025, alcanzó los 206 millones de euros, mientras que el resultado sin tener en cuenta al grupo comprado se situó en los 304,8 millones de euros.

Por otro lado, los ingresos del banco transalpino sumaron un total de 1.959 millones de euros, lo que implica casi duplicar lo anotado hace doce meses, y de los que 925,2 millones de euros corresponden a Mediobanca, por lo que sin contar este resultado la facturación se incrementó únicamente un 2,6%.

Los gastos operativos alcanzaron los 858,7 millones de euros, un 82% más que el mismo trimestre de 2025, siendo los costes asociados a la entidad adquirida de 386,2 millones de euros, que descontados supondrían unos gastos operativos prácticamente iguales a los del ejercicio anterior.

Los ingresos netos por comisiones a 31 de marzo de 2026 ascendieron a 618 millones de euros, que excluyendo la contribución del grupo Mediobanca --209 millones de euros-- se situaron en los 410 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año anterior del 3%.

Este resultado positivo se debe a las comisiones por intermediación, gestión y asesoramiento, 10,9% más, compensado por las comisiones de banca comercial, un 6,2% menos.

La entidad contó con una ratio de capital CET1 --la de mayor calidad-- del 15,9%, una reducción de casi cuatro puntos porcentuales respecto al 19,6% anotado a 31 de marzo de 2025 y menor también al 16,2% con la que cerró el ejercicio en diciembre.

MPS, considerado el banco más antiguo del mundo dado que sus orígenes se remontan a 1472, lanzó una oferta de 16.950 millones de euros para hacerse con su rival Mediobanca con el objetivo de crear "un nuevo campeón nacional" en un contexto de consolidación del sector bancario italiano.

En estas últimas semanas, los accionistas de MPS volvieron a elegir a Luigi Lovaglio como consejero delegado después de que el consejo de administración lo destituyera por buscar la renovación del cargo en un giro inesperado.