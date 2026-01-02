Montserrat (PPE) acusa a Sánchez de imponer "un nuevo sablazo fiscal" con la obligación de comprar balizas

Archivo - La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de imponer "un nuevo sablazo fiscal" con la obligación de comprar balizas para los coches.

La baliza V-16 es obligatoria desde ayer 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera, y las unidades que se utilicen deberán estar debidamente certificadas por Idiada o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados que garantizan que cada modelo cumple la normativa vigente.

"Este año 2026, en España se produce un nuevo ataque de Pedro Sánchez al bolsillo de los españoles. Porque todos los españoles desde el 1 de enero del 2026 estamos obligados a comprar una baliza para nuestros coches. Por tanto, la baliza es un nuevo sablazo fiscal. No es una decisión ni ninguna directiva europea, es una decisión unilateral de Sánchez. Igual que nos impuso el tasazo de basuras, que dijo a todos los españoles que era una imposición de Bruselas y era mentira", ha criticado Montserrat en declaraciones a los medios de comunicación.

La secretaria general del PPE ha recordado que "Bruselas desmintió ante todos que el tasazo de basuras fuera una imposición europea, pues lo mismo con el tasazo de las balizas". "Es más, el Gobierno de Sánchez considera más importante la recaudación que la seguridad de los conductores. Aún tenemos que conocer y saber la efectividad de estas balizas, porque también lo han dicho varios expertos", ha añadido.

Por ello, Montserrat ha avanzado que el PP ha denunciado en Europa la "falta de transparencia" de la imposición de este nuevo sistema de balizas para los coches españoles.

300 MILLONES MÁS EN CONCEPTO DE IVA

"Por tanto, todo esto lo hemos puesto en conocimiento de Europa y lo hemos denunciado. Ya está bien de que Sánchez utilice la coartada de Bruselas para imponernos, por la puerta de atrás, más impuestos", ha indicado.

Desde el PPE se ha subrayado que "este nuevo impuesto de las balizas" supondrá "una recaudación para Sánchez de 300 millones de IVA". "En el PP lo tenemos clarísimo: estos sablazos fiscales de Sánchez a los bolsillos de los españoles no lo vamos a permitir", ha concluido.