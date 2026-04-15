Morgan Stanley ganó un 29% más en el primer trimestre, hasta 4.722 millones

Archivo - Logo de Morgan Stanley. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley registró un beneficio neto atribuido de 5.567 millones de dólares (unos 4.722 millones de euros) en el primer trimestre del año, elevando así un 29% sus ganancias en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de la entidad durante los tres primeros meses de 2026 se situaron en 20.580 millones de dólares (unos 17.453 millones de euros), por lo que mejoraron un 16% interanual; mientras que los gastos no financieros crecieron en un 12%, hasta los 13.471 millones de dólares (unos 11.423 millones de euros).

Por su parte, los ingresos por la compraventa de valores sumaron 10.721 millones de dólares (unos 9.090 millones de euros), un 19% más; la división de gestión de activos mejoró en un 16%, hasta los 8.519 millones de dólares (unos 7.225 millones de euros), y los ingresos por gestión de inversiones marcaron 1.535 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros).

En el caso de las provisiones por pérdidas de crédito, la cifra cayó hasta un 27%, situándose así en los 98 millones de dólares (unos 83 millones de euros), frente a los 135 millones de dólares (unos 114millones de euros) reportados en el primer trimestre del año anterior.

Los beneficios por acción se elevaron en un 32% y marcaron 3,43 dólares (2,91 euros) por título. Por otra parte, el retorno sobre el capital ordinario tangible (ROTCE, por sus siglas en inglés) se situó en el 27,1%.

"Estos resultados reafirman la capacidad de nuestra firma integrada, que nos permite alcanzar un nivel superior de rendimiento operativo", ha sostenido el presidente y consejero delegado del banco, Ted Pick.