Mozo de almacén, entre las más de 8.000 vacantes ofrecidas por Manpower para 'Black Friday' y Navidad

La Comunidad de Madrid lidera las ofertas, enfocadas en el sector logístico, con más de 3.000 vacantes

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Manpower ha iniciado procesos de selección en el sector logístico español para la próxima campaña de 'Black Friday' y Navidad con una oferta que supera las 8.000 vacantes, entre las que destacan mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

Desde Manpower han resaltado que la necesidad de reforzar los equipos logísticos responde al "fuerte crecimiento" de la demanda que se produce en el último trimestre del año, que ha convertido estas campañas en un "auténtico desafío operativo" para las plataformas de distribución.

La compañía ha explicado que, para los perfiles demandados --cuyas contrataciones surgen con el objetivo de dar respuesta a las necesidades en distintas comunidades autónomas--, "se ofrece incorporación inmediata y contratos adaptados a los picos de actividad estacional".

"Por la variedad de puestos ofertados, este periodo representa una oportunidad tanto para perfiles que buscan incorporarse al mercado laboral, como para profesionales con experiencia en logística. De manera general, se valora especialmente la disponibilidad inmediata, la capacidad de adaptación y el manejo de herramientas digitales básicas", ha expresado Manpower.

En cuanto a la distribución de las vacantes por el país, la Comunidad de Madrid encabeza la previsión de contrataciones, con más de 3.000 vacantes distribuidas entre centros logísticos en Getafe, Coslada, Móstoles, Vicálvaro, Pinto, Meco y Villarejo de Salvanés.

Las ofertas incluyen "multitud de opciones", con turnos de mañana, tarde y noche. También, en Illescas (Toledo) se ofertan más de 1.500 puestos y en Guadalajara hay más de 500 contrataciones previstas en Alovera.

Asimismo, en Cataluña la firma prevé incorporar a más de 1.500 profesionales en municipios como Cerdanyola del Vallès, Santa Oliva, La Bisbal del Penedès y Constantí. En Zaragoza, la cifra supera los 1.000 puestos, principalmente en tareas de manipulación y conducción de carretillas.

Por otro lado, en Andalucía hay ofertados más de 500 puestos, los cuales se reparten entre Sevilla, Cádiz y Granada, mientras que Galicia suma más de 100 vacantes entre A Coruña y O Porriño (Pontevedra).

Manpower ha señalado que las personas que estén interesadas en presentar sus candidaturas tienen todos los detalles en su página web.