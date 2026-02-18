Muere José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes, a los 89 años

El consejero delegado del Grupo Fuertes, José Fuertes - GRUPO FUERTES

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del Grupo Fuertes-ElPozo Alimentación, José Fuertes, ha fallecido en la madrugada de este martes a los 89 años de edad, según han informado desde el Grupo.

Fuertes estuvo trabajando hasta el día de ayer "con la misma dedicación que lo caracterizó durante toda su vida".

La capilla ardiente estará instalada en el Tanatorio de Alhama de Murcia y la misa funeral por su eterno descanso se celebrará este jueves en la Iglesia de San Lázaro, a las 11.00 horas.

El Grupo Fuertes ha expresado sus "más sinceras condolencias a toda la familia".

CONSEJERO DELEGADO DESDE 1954

José Fuertes ha ejercido como consejero delegado de la compañía desde su fundación en 1954. Natural de Alhama de Murcia, estaba casado y era padre de cinco hijos y abuelo de nueve nietos.

Fue una figura de referencia en el sector ganadero tanto a nivel regional como nacional donde destacó por su decisiva contribución a la modernización y mejora del sector porcino español a través de ElPozo Alimentación, así como al impulso y crecimiento de la empresa ganadera Cefusa, compañía líder del sector e integrada en Grupo Fuertes.

A lo largo de su trayectoria profesional, fue vicepresidente de Ibermutuamur, vocal en diversas entidades financieras y administrador solidario de empresas industriales. Asimismo, desarrolló distintas funciones en el ámbito inmobiliario y desempeñó labores de asesoramiento, gestión y dirección de empresas pertenecientes al holding.

Junto a sus hermanos Tomás y Juana Fuertes, fue nombrado Hijo Predilecto de Alhama de Murcia en 2015, su localidad natal, donde en 1935, su padre, Antonio Fuertes, fundó una charcutería en la Plaza 'El Pozo Concejil'. Con el paso de los años, se convertiría en una de las empresas líderes del sector alimentario en España.

"José Fuertes era una persona cercana, que se distinguía por su sencillez, gran amigo de sus amigos, apasionado de las cosas bien hechas y trabajador infatigable, amante de su familia y con un gran interés por aprender cosas nuevas cada día", han recordado desde el Grupo.

Mantenía un fuerte vínculo afectivo con Alhama de Murcia, su localidad natal, donde participaba activamente de las fiestas y la vida cotidiana del pueblo.