Las mujeres representan el 6% de los pilotos y el 3% del transporte terrestre turístico, según ONU Turismo

ONU Turismo y la ITF lanzan un plan de acción sobre las mujeres en el transporte turístico - ONU TURISMO

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El transporte turístico mundial sigue estando dominado en gran medida por hombres, según revela el 'Global Report on Women in Tourism Transport' (Informe mundial sobre las mujeres en el transporte turístico) presentado esta semana.

El documento aporta por primera vez una base empírica global y desagregada por sexos que evidencia las barreras jurídicas, culturales y estructurales que limitan el acceso de las mujeres a puestos de dirección y a una carrera profesional ascendente en los sectores aéreo, terrestre y acuático.

El informe detalla que, en la aviación, las mujeres representan el 36% de la plantilla global, pero apenas alcanzan el 6% del total de pilotos, concentrándose el empleo masculino en los puestos técnicos y de alta dirección.

Asimismo, el transporte terrestre de pasajeros concentra al 96% de los trabajadores de la industria turística del transporte, pero de ellos solo un 3% son mujeres.

En el ámbito acuático, la representación femenina se sitúa en el 12%, registrando también brechas significativas en los cargos técnicos y directivos.

El estudio alerta de que la seguridad, el saneamiento y la falta de protección jurídica continúan operando como barreras principales para la incorporación de la mujer, destacando que uno de cada cinco países carece todavía de leyes específicas que protejan frente al acoso en el entorno laboral.

Ante estos resultados, ONU Turismo y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) han suscrito un plan de trabajo concreto de tres años para implementar el plan de acción incluido en el informe.

Esta alianza se extenderá a Gobiernos, sindicatos y empresas del sector con el fin de fortalecer políticas con perspectiva de género, mejorar las condiciones sociolaborales, ampliar las oportunidades de formación y liderazgo, y optimizar los sistemas de medición de datos.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, ha manifestado que, si bien el turismo tiene como fin "conectar a las personas y abrir puertas", en el transporte turístico "demasiadas puertas siguen cerradas para las mujeres".

Al Nuwais ha subrayado que este informe proporciona los datos necesarios para "actuar con precisión" y que la responsabilidad actual es garantizar que las mujeres que "mantienen en movimiento a esta industria también puedan ayudar a dirigirla".

Por su parte, el secretario general de la ITF, Stephen Cotton, ha afirmado que el lanzamiento del informe constituye "el principio" de un proceso de transformación.

Cotton ha refrendado el compromiso conjunto de ambas entidades para colaborar con los agentes institucionales y sociales del sector con el objetivo de "abordar las desigualdades que persisten" y "transformar esos datos en acciones".