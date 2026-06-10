El Mundial de fútbol dispara el consumo en España: hostelería y hogares registrarán un fuerte aumento

Archivo - Cientos de aficionados celebran la victora de la Selección española - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de los españoles seguirán el Mundial de Fútbol, que se celebrará por primera vez en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y será el más largo de la historia, en sus hogares, donde los fans gastarán un 6% más, mientras que también lo harán en la hostelería, donde el gasto ascenderá un 16%, según Worldpanel by Numerator.

En concreto, el informe revela que dos de cada tres aficionados verán los partidos en su casa. Así, los fans más futboleros, aquellos que ven tantos encuentros como pueden y no sólo los de la selección española, están repartidos al 50% por sexo y el 40% tiene entre 50 y 59 años.

En el caso de ver el partido desde casa consumen más en categorías como refrescos (+16%), fiambres y embutidos (+14%) y platos preparados (+10%), mientras que si lo ven fuera del hogar, aumenta un 46% en el consumo de combinados o un 12% en cervezas.

No obstante, el aficionado más habitual, el denominado 'neutral', aquel que ve partidos de su selección y los duelos más importantes como puede ser una final, representa el 49%.

A pesar de no ser tan forofos, también son una gran oportunidad para las marcas de gran consumo, ya que registran crecimientos en consumo dentro del hogar del 4%, muy especialmente en vinos (30%), frutos secos (13%) y snacks (11%), mientras que si lo ven fuera, en general consumen un 11% más y apuntan especialmente a snacks salados (+20%) y postres (+17%).

Siguiendo con esta estructura de aficionados, el informe constata cómo cuánto más forofo es la persona más recuerdo tiene de las marcas patrocinadoras de la cita mundialista.

Así, dos de cada tres fans recuerdan 'sponsors' asociados a grandes eventos futbolísticos, frente a casi la mitad de los neutrales, siendo Coca-Cola, Adidas y Lay's las más recordadas, además son también más proclives a ser impactados por acciones publicitarias sobre el Mundial en el punto de venta. Así, un 50,6% de ellos afirma fijarse mucho en ellas, un 33,1% se fija algo y solo el 16,3% declara obviarlas.

"El Mundial actúa como acelerador de audiencias, consumo y recuerdo de marca, impactando dentro y fuera del hogar, con campañas un 32% más eficientes. La clave no es estar, sino estar bien activado y bien medido", ha explicado el Marketing Effectiveness Director de Worldpanel by Numerator, Fernando Moreno.