Murtra cree que la salida de Telefónica de Hispanoamérica mejora su posición de consolidación en Europa

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, considera que la salida de la empresa de Hispanoamérica, donde ya ha vendido sus filiales en Argentina, Perú y Colombia, mejora su posición para acometer operaciones de consolidación en el sector de las telecos en Europa, donde se concentran tres de sus cuatro principales mercados, es decir, España, Alemania y Reino Unido (además de Brasil).

"La realidad de Hispanoamérica, donde hay unos grandes equipos, (...) si uno mira las cuentas y la generación de caja, creemos que el capital en nuestras manos se utiliza de una manera más eficiente apuntando hacia otros activos. Creemos que estos movimientos, aunque pueda no ser intuitivo (...), nos dan todavía mayor capacidad para consolidar", ha subrayado el directivo en su intervención en VI Foro Internacional organizado por el diario 'Expansión'.

No obstante, Murtra ha recalcado, al igual que hizo en la junta de accionistas del pasado abril, que cualquier ejercicio de consolidación debe tener una "racionalidad económica muy clara".

"Puede tener riesgo, porque el riesgo va con el retorno, pero tiene que tener una racionalidad muy clara. El resumen que diría es que creemos que nos posiciona un poco mejor para hacer lo que creemos que tenemos que hacer", ha apuntado.

En esa línea, el presidente de Telefónica también ha resaltado que esa racionalidad económica comienza con consolidaciones intramercado para después escalar a nivel europeo a fin de crear "gigantes tecnológicos" en el Viejo Continente.

"El mundo vive una era de grandes gigantes tecnológicos en el ámbito privado (...) y el origen de todas estas tecnologías (en referencia a buscadores, redes sociales e hiperescalares) están o en Estados Unidos o en China. Esto es una revolución tecnológica, una nueva era que ha pasado por encima de Europa", ha opinado.

En ese sentido, Murtra se ha referido también al objetivo de la Unión Europea de conseguir la autonomía estratégica, por lo que, a su juicio, se va a incentivar la creación de tecnologías propias en el Viejo Continente.

"Sabemos que muchas de las cuestiones solo se pueden abordar si se tiene un tamaño suficiente. Un tamaño que significa que hay un balance, que hay una generación de caja y que hay una capacidad de abordar muchos proyectos, porque los proyectos tecnológicos son muy complicados y altamente arriesgados (...) Para ejecutar la política de autonomía estratégica europea, en la que creo que todos podemos observar una alta unanimidad en el espectro geográfico y político, van a hacer falta empresas de telecomunicaciones grandes", ha resaltado.

TELEFÓNICA Y VODAFONE

Por otro lado, al ser preguntado acerca de los rumores que apuntan al posible interés de Telefónica en comprar Vodafone España (gestionada por el fondo británico Zegona tras su adquisición por 5.000 millones de euros en junio de 2024), Murtra ha subrayado que es un "secreto absolutamente guardado" las operaciones que acomete la compañía.

"Nunca comentamos operaciones concretas hasta que no están firmadas. Nunca. (...). Sería un error de negociación para cualquier operación (...) porque lo que va a ocurrir en ese proceso de negociación es que te sube el precio hasta el límite", ha argumentado sin desvelar si efectivamente existe interés en comprar Vodafone España.

Por otro lado, Telefónica se encuentra en un proceso de revisión estratégica de todos sus negocios, cuyas conclusiones se darán a conocer después del verano.

Acerca de la posibilidad de que la nueva hoja de ruta que diseñe Telefónica incluya la adquisición de compañías en el segmento de las tecnologías de la información (TI) --sector en el que el grupo cuenta con Telefónica Tech--, el directivo se ha mostrado cauto y se ha limitado a señalar que decidirán qué estrategia de M&A (fusiones y adquisiciones) tiene sentido.

"Nuestra estrategia, en cualquier caso, en Telefónica Tech o en cualquier otro ámbito, no va a ser una estrategia basada en el M&A. Va a ser una estrategia orgánica y de crecimiento en la que puede haber oportunidades de 'add-on', que algunas podemos seguir con agresividad, otras desde una perspectiva oportunística, pero siempre desde la racionalidad económica y la disciplina de hierro, que significa decir, si el minuto antes de la posible firma hemos de decir que no, decimos que no sin despeinarnos", ha agregado.

En su intervención en el foro, Murtra también ha defendido la competitividad del contenido y de la estrategia de Movistar+, la plataforma de contenido audiovisual de Telefónica, frente a otros competidores del mercado.