Murtra (Telefónica) ve prioritario simplificar la regulación y generar autonomía en Europa

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, durante la celebración de la sesión de debate titulada 'IA y soberanía tecnológica europea', a 3 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro, enmarcado en la 41ª Reunión del Cercle - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha asegurado este miércoles que la prioridad de la regulación europea debe ser su simplificación y la generación de autonomía estratégica.

Lo ha dicho en una mesa redonda junto al 'chief scientist' de Helsing, Antoine Bordes, durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra desde el lunes en el Palau de Congressos de Catalunya.

Murtra ha celebrado un "giro de prioridades" en los últimos meses a la hora de regular en la Unión Europea, aunque ha advertido del riesgo de que la simplificación se frene cuando alguien avise de problemas causados por esta simplificación.

Ha dicho que esto está ligado al "tipo de riesgos" que la sociedad está dispuesta a soportar: si se regula todo, hay costes pero los reguladores quedan cubiertos; en cambio, si se simplifica, hay margen para el error.

ESCALAR

Murtra ha pedido que las administraciones europeas trabajen para facilitar la escala y la consolidación de las empresas del continente: "Que se nos deje escalar y que se nos deje consolidar".

Considera que la necesidad de escala es una de las grandes características de la revolución tecnológica actual, y ha añadido que si se quiere desarrollar tecnologías en Europa, se debe poder desarrollar esta escala.

Por otra parte, el presidente ejecutivo de Telefónica ha subrayado la necesidad de que haya colaboración públicoprivada y acción concertada a la hora de poder escalar.

Ha recordado que el origen de los centros de datos fue financiado por el Departamento de Defensa de EE.UU. y que China ha creado un monopolio para Huawei, por lo que Europa debe tener una acción concertada, que se puede hacer desde la Unión Europea o desde los países miembros.

BORDES (HELSING)

Antoine Bordes ha asegurado que generar escala en Europa "es posible", pero que es necesario que también se escalen los mercados y los contratos que tienen las empresas.

"Quizás puedas levantar Series A y Series B de financiación basadas en la tecnología, en las ideas, en la visión o en los prototipos, pero las Series C o Series D ya no se levantan si no tienes un buen mercado y un buen contrato", avisa.

También ha dicho que uno de los grandes retos del sector de la IA es que los nuevos productos den respuesta a una demanda del sector de la defensa, aunque sea un mercado muy específico y con pocos clientes.

Bordes ha subrayado que el mercado debe permitir que las empresas europeas fracasen en sus proyectos: "Un emprendedor que ha fracasado un par de veces es un excelente emprendedor para el futuro".