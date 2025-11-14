Naturgy reafirma su compromiso inversor a largo plazo con Panamá, con 430 millones adicionales hasta 2027

Archivo - Fachada de la sede de Naturgy, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha reafirmado su compromiso inversor a largo plazo en Panamá, país en el que la energética ha realizado inversiones de más de 1.600 millones de dólares (unos 1.376 millones de euros) desde su llegada en 1998 y tiene previsto en su plan estratégico inversiones adicionales de 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros), informó la compañía.

En concreto, el equipo directivo de Naturgy mantuvo un encuentro de alto nivel con el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en el que tuvo la oportunidad de reafirmar este compromiso con el país centroamericano, donde gestiona el 70% de las redes de distribución eléctrica, con más de 30.000 kilómetros de red en un territorio con una complejidad orográfica relevante.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, recordó así que, desde la llegada de la compañía a Panamá, el grupo ha realizado esas inversiones de más de 1.600 millones de dólares, destinadas a mejorar la calidad del servicio, reforzar la red de distribución eléctrica y desarrollar proyectos de generación renovable.

Asimismo, el nuevo plan estratégico 2025-2027 de la energética, lanzado el pasado mes de febrero, prevé inversiones superiores a los 500 millones de dólares en el país para continuar avanzando en el fortalecimiento del suministro eléctrico.

Esta semana, Naturgy firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo marco de 300 millones de dólares (unos 260 millones de euros) para apoyar la modernización y expansión de las redes de distribución eléctrica en Panamá. Se trata del mayor préstamo firmado por el BEI para un proyecto de una empresa privada en América Central.

Reynés destacó que "Panamá puede contar con Naturgy como socio estratégico en el desarrollo energético del país", ya que el objetivo de la compañía "es seguir impulsando inversiones que fortalezcan la calidad del servicio, la modernización de la red y la incorporación de soluciones tecnológicas que repercutan en una mejora del suministro eléctrico".

"Esta reunión con el presidente Mulino refuerza nuestra voluntad de seguir colaborando estrechamente con las autoridades para garantizar un servicio eléctrico seguro, eficiente y sostenible. Nuestro compromiso es a largo plazo y está alineado con los objetivos del país, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento económico", añadió el ejecutivo al respecto.

En la reunión también estuvieron presentes Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, y la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo.

Por parte de Naturgy asistieron Pedro Larrea, director general de Redes; Jordi Garcia Tabernero, director general de Asuntos Públicos y Sostenibilidad; Sebastián Pérez, country manager de Naturgy Panamá; José García Sanleandro, presidente de la Junta directiva de Edemet y Edechi; y Ricardo Pérez, director de la junta directiva de Naturgy Panamá.

Naturgy señaló que las inversiones realizadas y las previstas en su plan estratégico "representan un impacto positivo en la oferta de servicio a los clientes y un importante aporte al desarrollo económico" de Panamá, traducido en la generación de más de 3.000 empleos directos e indirectos, con una fuerza laboral altamente capacitada en el uso de nuevas tecnologías.

Además, Naturgy Panamá impulsa la transición hacia una energía más limpia y sostenible en el país con el desarrollo de proyectos de generación renovable. Se trata, concretamente, de cuatro centrales hidráulicas: Macho de Monte, Dolega, Algarrobyos y La Yeguada.