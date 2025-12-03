Navantia empieza la construcción del primero de los tres buques de apoyo para los portaaviones del Reino Unido

Astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz) - NAVANTIA

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha empezado este miércoles la construcción del primero de los tres buques de apoyo logístico ('fleet solid support', FSS) para los portaaviones de la 'Royal Navy', un contrato valorado en unos 1.600 millones de libras (en torno a 1.800 millones de euros al cambio actual) que el Ministerio de Defensa del Reino Unido adjudicó en 2023 al consorcio Team Resolute, liderado por la filial británica de la constructura naval pública española e integrado también por Harland & Wolff --adquirida por Navantia este año-- y BMT.

En concreto, este miércoles ha tenido lugar la tradicional ceremonia del corte de la primera chapa en el astillero de la filial británica de Navantia en Appledore (en el suroeste del país) y ha estado presidida por el ministro de Industria de Defensa del Reino Unido, Luke Pollard.

Los FSS tienen 216 metros de eslora --serán los segundos buques más grandes de la Armada del Reino Unido, solo por detrás de sus portaaviones-- y se utilizarán para suministrar provisiones, municiones, repuestos y otras cuestiones al grupo de portaaviones de la 'Royal Navy' en alta mar.

Esto servirá para mejorar la capacidad de ataque de los portaaviones del Reino Unido y también para apoyar sus operaciones de seguridad marítima en todo el mundo.

"El inicio de la construcción marca un hito en la apuesta de Navantia por Reino Unido y por el impulso de una industria naval local", ha opinado Navantia en un comunicado.

En esa línea, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha resaltado la importancia de esta colaboración entre el Reino Unido y España, sobre todo en un momento "en el que las naciones europeas afrontan retos comunes en materia de seguridad".

La ceremonia de inicio de los trabajos de construcción ha tenido lugar unas semanas después de que el programa FSS superase el hito de la 'Revisión Crítica de Diseño' (CDR) con la participación de equipos de ambos países.

"El programa FSS sigue cumpliendo en dos frentes, proveer una capacidad crítica para la Real Flota Auxiliar y crear una capacidad industrial soberana a largo plazo para el Reino Unido, gracias a la inversión en infraestructuras, tecnología y competencias. El corte de acero de hoy es la prueba de que cuando nos comprometemos, cumplimos", ha subrayado por su parte el consejero delegado de Navantia en el Reino Unido, Donato Martínez.

De este modo, la construcción de los buques FSS ha comenzado en el Reino Unido menos de tres años después de la firma del contrato y poco antes del primer aniversario de la adquisición de las instalaciones de Harland & Wolff por parte de la filial británica de Navantia (se cerró a finales de enero de este año).

"Ha pasado casi un año desde que las instalaciones de Appledore, Belfast (Irlanda del Norte), Methil y Arnish (Escocia) se unieron a Navantia UK. Hoy me gustaría reconocer el arduo trabajo de todos los implicados en la integración y en la creación de este nuevo actor en la construcción naval británica", ha remarcado Domínguez.

Cabe señalar también que la ceremonia de este miércoles supone la primera vez que Navantia construye un programa internacional fuera de España en un astillero propio.

No obstante, en el programa FSS participan los astilleros de Navantia en Appledore y Harland & Wolff (Belfast) en colaboración los de Puerto Real y con apoyo de las instalaciones en la Ría de Ferrol.

En concreto, en Appledore se construirán las secciones de proa de los buques, que estarán formadas por tres bloques individuales, mientras que en Methil está en construcción una barcaza para el traslado de los bloques desde Appledore a Belfast.