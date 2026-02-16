La naviera alemana Hapag-Lloyd compra la israelí ZIM Integrated Shipping Services por más de 3.376 millones

Archivo - Puerto de mercancías. - IFS - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La naviera alemana Hapag-Lloyd ha comunicado este lunes la compra de la totalidad de su rival israelí ZIM Integrated Shipping Services mediante una transacción valorada en más de 4.000 millones de dólares (3.376 millones de euros).

Según el pliego de la operación, la empresa germana abonará 35 dólares (29,54 euros) en efectivo por cada título de ZIM, equivalente a una prima del 57,7% respecto del cierre bursátil del pasado viernes. Se prevé contar con los permisos regulatorios necesarios y la conformidad de los accionistas de ZIM para finales de 2026.

Hapag-Lloyd ha indicado que la fusión de ambas firmas se traducirá en más de tres millones de TEUs de capacidad repartidos en más de 400 buques. Anualmente, se podrían transportar más de 18 millones de TEUs y generar sinergias por "varios cientos de millones de dólares".

Además, el documento ha explicado que la llamada "acción de oro" que posee el Estado de Israel en ZIM se transferirá a una nueva línea de 16 barcos que estará controlada por el fondo de capital privado israelí FIMI Opportunity Funds. Su fin será dar respaldo a las principales rutas comerciales del país asiático.

"ZIM es un socio excelente para Hapag-Lloyd. Los clientes se beneficiarán de una red considerablemente reforzada en las rutas transpacíficas, intra-asiáticas, atlánticas, latinoamericanas y del Mediterráneo oriental", ha afirmado el consejero delegado de Hapag-Lloyd, Habben Jansen.

"El anuncio de hoy es la culminación de la exhaustiva revisión estratégica llevada a cabo por el consejo de administración de ZIM para maximizar el valor para los accionistas. [...] Creemos que representa la opción más prudente y beneficiosa para todos ellos [...]", ha sostenido, por su parte, el presidente del órgano rector de ZIM, Yair Seroussi.