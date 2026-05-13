La naviera Hapag-Lloyd perdió 219 millones en el primer trimestre, lastrada por el bloqueo de Ormuz

Archivo - FILED - 25 March 2022, Hamburg: A container ship belonging to the German container shipping company Hapag-Lloyd can be seen at Hamburg's container terminal. Photo: Markus Scholz/dpa - Markus Scholz/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa alemana de transporte marítimo Hapag-Lloyd registró pérdidas de 219 millones de euros al cierre del pimer trimestre del año, en contraste con el beneficio de 446 millones contabilizado un año antes, tras el impacto adverso del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán, así como por la bajada de las tarifas de flete y las condiciones meteorológicas adversas.

"El primer trimestre de 2026 fue insatisfactorio para nosotros, ya que las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con el clima y la presión sobre las tarifas de flete provocaron una caída significativa de los resultados", declaró Rolf Habben Jansen, consejero delegado de Hapag-Lloyd.

La cifra de negocio de la naviera alemana entre enero y marzo retrocedió un 16,8% interanual, hasta 4.201 millones de euros, incluyendo una bajada del 17,7% de los ingresos de la división de transporte de mercancías, hasta 4.081 millones, mientras que el negocio de terminales creció un 38,5%, hasta 144 millones.

A pesar de las pérdidas del primer trimestre, el consejo de la alemana mantiene su previsión de que el Ebitda para el conjunto del ejercicio oscilará entre 900 y 2.600 millones de euros, aunque ha advertido de que e pronóstico está sujeto a una considerable incertidumbre "debido a la gran volatilidad de las tarifas de flete y al conflicto en Oriente Próximo".