NCL consolida España como su joya europea antes del bautizo del Norwegian Luna esta semana

Archivo - El vicepresidente y director general para Europa Continental, Oriente Medio y África (EMEA), Kevin Bubolz - NCL - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Norwegian Cruise Line (NCL) ha ratificado su apuesta estratégica por España, posicionando al país no solo como un mercado preferente, sino como el auténtico eje vertebrador de su expansión en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Coincidiendo con el bautizo del Norwegian Luna, que este viernes se convierte en Miami en el nuevo símbolo de la capacidad operativa del grupo, la compañía ha confirmado que el mercado español se ha erigido en el segundo más importante de todo el continente europeo.

Esta relevancia se sustenta en un crecimiento que, durante el pasado ejercicio, logró incluso superar las métricas del mercado alemán, tradicional líder del sector, situando a España en una posición de privilegio dentro de la estrategia global de la naviera.

El vicepresidente y director general para EMEA de la firma, Kevin Bubolz, ha subrayado durante una entrevista concedida a Europa Press que el desempeño de España ha roto todas las previsiones iniciales.

Según el directivo, tras un 2025 que ya se calificó como un "año récord" para el grupo --que engloba también a las marcas de lujo Oceania Cruises y Regent Seven Seas--, el arranque de 2026 ha sido determinante.

Los primeros meses del año han situado al mercado español como "uno de los más fuertes de la compañía a nivel mundial en términos de demanda", un hito que Bubolz vincula directamente a un cambio estructural en el comportamiento del consumidor nacional, que ha pasado de la reserva de última hora a una planificación anticipada y de mayor valor añadido.

Este cambio de paradigma en el cliente español es uno de los puntos que más destaca la dirección de NCL. Tradicionalmente caracterizado por las compras tardías, el viajero español ahora lidera la reserva anticipada, especialmente en lo que respecta a cabinas familiares y suites de alta gama, lo que ha provocado que la temporada de verano en Europa esté prácticamente vendida en su totalidad a estas alturas del año.

La compañía, que huye de la competencia por volumen o precio bajo, ha encontrado en España un perfil de pasajero que valora la atmósfera internacional y la calidad del servicio, permitiendo que la naviera enfoque sus esfuerzos en ofrecer más espacio y opciones de ocio en lugar de aumentar la densidad de pasajeros a bordo de sus buques.

En el plano operativo, la infraestructura portuaria española sigue siendo el "pilar logístico fundamental" para las operaciones en el sur de Europa.

BARCELONA, GRAN HUB ESTRATÉGICO.

Barcelona se consolida como el gran hub estratégico para el Mediterráneo occidental, actuando como una "puerta de entrada" para viajeros de hasta 60 nacionalidades distintas que utilizan la Ciudad Condal como base antes o después de sus cruceros.

Aunque por el momento no se han confirmado nuevos puertos base permanentes, la compañía mantiene bajo observación destinos como Málaga o Valencia para futuras expansiones.

El objetivo de NCL no es operar como una naviera local, sino integrar a los destinos españoles en itinerarios globales que atraigan turismo de alto impacto económico para las ciudades de escala.

Respecto al futuro tecnológico y la sostenibilidad, el estreno del Norwegian Luna marca un punto de inflexión en la modernización de la flota. Este buque, al igual que los próximos lanzamientos previstos para 2027 y 2028, nace con la tecnología 'shore power ready', permitiendo la conexión eléctrica en puerto para eliminar emisiones locales.

Además, la compañía ya prepara la transición hacia el metanol verde, asegurando que sus nuevas construcciones "estén preparadas para operar con este combustible en cuanto la infraestructura global lo permita".

Con esta hoja de ruta, NCL descarta adquisiciones corporativas a corto plazo, centrando todo su músculo financiero en el crecimiento orgánico y en una flota más eficiente que garantice que, para 2030, España mantenga su hegemonía como segundo mercado europeo con volúmenes de negocio significativamente superiores a los actuales.