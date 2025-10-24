Neinor levanta 140 millones en una colocación acelerada y el fondo Orion eleva su posición hasta el 28,8%

Archivo - El consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, durante la IV Gran Jornada Inmobiliaria, en el hotel Rosewood Villa Magna, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Neinor Homes ha completado una ampliación de capital mediante una colocación acelerada de acciones (ABB), con la que ha captado un importe bruto total de 140 millones de euros, tras la cual su principal accionista, el fondo Orion European Real Estate, ha elevado su participación en la promotora inmobiliaria hasta el 28,8%, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

La operación se ha ejecutado a través de la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a un precio unitario de 15,73 euros, lo que supone un descuento del 6,4% respecto al cierre de ayer (16,98 euros) y una prima del 3,1% frente al de la colocación acelerada de 229 millones realizada hace unos meses.

En el marco de esta transacción, que registró una fuerte demanda, el principal accionista de Neinor Homes, el fondo Orion European Real Estate, ha suscrito 100 millones de euros --el 71,4% del total captado--, elevando su participación hasta aproximadamente el 28,8%.

El importe suscrito se corresponde con el compromiso irrevocable firmado antes del anuncio de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre Aedas Homes, mientras que, con la ejecución de la ampliación, los compromisos no dispuestos de los tres principales accionistas quedarán sin efecto.

La compañía ha confirmado que dispone de capacidad financiera "suficiente" para completar la OPA voluntaria sobre Aedas Homes, manteniendo flexibilidad adicional para seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento.

En este contexto, Neinor Homes ha acordado un periodo de 'lock-up' de 90 días que le impide vender acciones, mientras que, además de Orion, otros accionistas existentes han suscrito 40 millones de euros adicionales, demostrando nuevamente su "firme y constante" apoyo a la compañía.

Como consecuencia de estas operaciones, el capital social total de Neinor Homes aumentará un 9,9% y quedará compuesto por 98.862.691 acciones, de las cuales el control de alrededor del 60% estará en manos de los tres principales accionistas -Orion, Stoneshield Southern y Welwel-, mientras que el 'free float' se mantendrá prácticamente estable, en torno al 40%.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación y con el apoyo continuo de Orion, que una vez más demuestra su confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de Neinor Homes, así como de los inversores institucionales que han vuelto a respaldar a la compañía. Los fondos nos permitirán seguir expandiéndonos en los segmentos más atractivos del mercado español, manteniendo una gestión disciplinada del capital", ha celebrado el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga.

Con todo, la junta general extraordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó este lunes la OPA para comprar el 100% de la también promotora inmobiliaria Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros al fondo estadounidense Castlelake.