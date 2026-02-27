Netflix y Paramount celebran con fuertes subidas el desenlace de su 'batalla' por Warner

Archivo - Warner rechaza la última oferta de Paramount - KARLIS DZJAMKO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La cotización de las acciones de Netflix y Paramount Paramount Skydance (PSKY) registraba fuertes avances tras la apertura de Wall Street, después de que la plataforma de Los Gatos renunciase a incrementar su oferta por Warner Bros. Discovery (WBD), dejando así vía libre a su adquisición por la compañía líderada por David Ellison, tras varios meses de competencia.

Tras la apertura del mercado estadounidense, los títulos de Netflix llegaban a anotarse una subida del 11,6%, alcanzando máximos desde finales de 2025, mientras que las acciones de PSKY subían hasta un 10,7%, marcando máximos desde principios de 2026.

De su lado, las acciones de WBD recibían el final de la 'batalla' por su adquisición con descensos que llegaron a ser de hasta el 2,2%, después de Netflix anunciara este jueves que declinaba aumentar su oferta por WBD.

La plataforma de 'streaming' indicó que, con el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo que tenía con Warner Bros "ya no es financieramente atractivo", por lo que renunció a ofrecer las mismas cantidades que Paramount, que esta misma semana mejoró su oferta.

De hecho, debido a la mejora de la oferta de Paramount, Netflix recibió una notificación de Warner Bros en la que se le indicaba que su consejo de administración había determinado que la última propuesta de Paramount "constituía una propuesta superior", según los términos del acuerdo de fusión existente entre Warner Bros y Netflix.

Esta semana, Paramount elevó a 31 dólares en efectivo por acción el precio para comprar el 100% de su rival Warner Bros, frente a los 30 dólares de su oferta anterior. Por su parte, Netflix ofrecía 27,75 dólares en efectivo para hacerse únicamente con los estudios y el negocio de streaming de WBD.

Además, la útima oferta de Paramount incluye una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares (5.942 millones de euros) que Paramount deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la propuesta contempla el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros) que WBD debería pagar a Netflix para rescindir el acuerdo de fusión entre ambas empresas.