Nextil abordará la reelección del presidente Alberto Llaneza Martín como consejero dominical

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La junta general ordinaria de accionistas de Nextil, que se celebrará el próximo 24 de junio en Madrid, abordará la reelección del presidente de la firma, Alberto Llaneza, como consejero dominical, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en el orden del día figura el examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Los accionistas abordarán la modificación de la política de remuneraciones para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, con el fin de elevar la retribución fija anual del consejero delegado, César Revenga Buigues, a 275.000 euros brutos a partir del 1 de enero de 2026, lo que supone 25.000 euros más.

También se votará la política de remuneraciones de los consejeros para 2027, 2028 y 2029 para que entre en vigor a partir del próximo año y se someterá a voto consultivo el informe anual sobre esta materia correspondiente a 2025.

Los accionistas abordarán el autorizar al consejo de administración, durante el plazo de cinco años, para emitir obligaciones canjeables y convertibles en acciones y 'warrants' por un importe de hasta 25 millones de euros, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social.