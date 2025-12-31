Nextil amplía su régimen fiscal en Guatemala y verticaliza producción para ganar eficiencia hacia EE.UU. - NEXTIL

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nextil, grupo español especializado en fabricación de tejidos así como de prendas de vestir y accesorios, ha dado un paso estratégico para fortalecer su presencia industrial en Guatemala.

Su filial Nextil Elastic Fabrics, con sede en el país centroamericano, recibió el 30 de diciembre la resolución favorable del Ministerio de Economía de Guatemala que amplía formalmente el alcance de sus actividades bajo el régimen de fomento a la exportación.

Este régimen fiscal, vigente desde finales de los años 80, otorga importantes incentivos a las actividades industriales orientadas a la exportación, entre ellos la exención de determinados impuestos indirectos y del impuesto sobre la renta.

La ampliación autoriza incorporar, junto a las actividades ya existentes de tejido, teñido, acabado, estampación y elaboración de colorantes textiles, las nuevas líneas de producción de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios, que la compañía ha comenzado a desarrollar recientemente.

Con esta decisión, Nextil avanza en su modelo de integración vertical completa en Guatemala, permitiendo ofrecer a sus clientes --especialmente en el mercado estadounidense-- una cadena de suministro centralizada en el país, con importantes mejoras en eficiencias operativas, logísticas y fiscales.

Fundada en 1954 en Barcelona, Nextil es un grupo empresarial especializado en la creación de tejido de punto elástico y confección de prendas. Cuenta con casi 600 clientes en todo el mundo y sus principales unidades de negocio son: tejido premium, prenda lujo, tinte natural y sostenible. Está especializado en mercados de lujo, ropa deportiva y deportes técnicos, ropa de baño, lenceria y prendas para el sector sanitario.

Esta ampliación permitirá a Nextil tanto la incorporación de nuevos clientes que estaban requiriendo esta configuración productiva, como la ampliación de los volúmenes y programas actualmente desarrollados para determinados clientes del grupo empresarial.