Novo Nordisk demandará a Hims & Hers por comercializar una píldora adelgazante similar a Wegovy

Archivo - FILED - 26 September 2023, Rhineland-Palatinate, Mainz: The logo of the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk is seen on the facade of the headquarters in Mainz. Photo: Christian Schultz/dpa - Christian Schultz/dpa - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica danesa Novo Nordisk ha anunciado que emprenderá acciones legales y regulatorias contra Him & Hers Health, después de que la plataforma estadounidense de telemedicina anunciara su intención de comercializar una pastilla de semaglutida compuesta con el mismo principio activo que 'Wegovy'.

El laboratorio europeo considera que la comercialización ilegal de una píldora de semaglutida de imitación no autorizada, falsa y sin probar representa un riesgo significativo para la seguridad del paciente y busca "engañar al público estadounidense" con productos GLP-1 falsificados.

En este sentido, Novo Nordisk defiende que es el único fabricante de la píldora 'Wegovy' aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), mientras que la semaglutida formulada no está aprobada por esta autoridad y puede contener impurezas, aditivos innecesarios y dosis no probadas.

"Novo Nordisk emprenderá acciones legales y regulatorias para proteger a los pacientes, nuestra propiedad intelectual y la integridad del marco de referencia para la aprobación de medicamentos en EEUU", ha anunciado la empresa danesa.

Las acciones de la compañía danesa respondían este viernes con subidas de casi un 6%, después de haber perdido alrededor del 24% de su valor esta semana, particularmente tras anticipar el miércoles una caída de sus resultados en 2026 y conocerse este jueves la intención de Him & Hers de comercializar una pastilla adelgazante similar a la de Novo Nordisk.

La plataforma de telemedicina anunció ayer el lanzamiento de una pastilla de semaglutida para la pérdida de peso "compuesta con el mismo principio activo que Wegovy" a un precio inicial de 49 dólares durante el primer mes de un plan de cinco meses y los meses restantes a 99 dólares, frente a los 149 dólares que cuesta el tratamiento oral de 'Wegovy'.

Las acciones de Him & Hers anticipan una caída superior al 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street.