Nscale, firma de IA respaldada por Nvidia, levanta 1.723 millones en una ronda de financiación récord

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nscale, hiperescalador de infraestructura de IA con sede en Reino Unido, ha levantado 2.000 millones de dólares (1.723 millones de euros) mediante una ronda de financiación de Serie C liderada por Aker ASA y 8090 Industries, que otorga a la compañía respaldada por Nvidia una valoración de 14.600 millones de dólares (12.577 millones de euros).

Según ha destacado la británica, se trata de la mayor ronda de financiación levantada jamás por una startup europea.

Además de Aker ASA y 8090 Industries, la transacción contó también con el apoyo de Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, Nvidia y Point72.

Esta nueva ronda acelerará aún más el desarrollo global de Nscale de su infraestructura de IA integrada verticalmente -desde computación y redes de GPU hasta servicios de datos y software de orquestación- en Europa, Norteamérica y Asia.

"Esta es la cuarta revolución industrial; el mundo está cambiando a un ritmo acelerado. En los próximos 5 años, la Inteligencia Artificial se integrará en todas las industrias, todos los productos y todos los empleos. Acelerará el descubrimiento de fármacos, prolongará la vida humana, automatizará los viajes y la robótica, aumentará la productividad e impulsará un crecimiento masivo. Esto está llevando al mayor desarrollo de infraestructura en la historia de la humanidad", declaró Josh Payne, consejero delegado y fundador de Nscale.

Por otro lado, la firma ha anunciado también la incorporación a su consejo de administración de Sheryl Sandberg, directora operativa de Meta hasta 2022; Nick Clegg, quien fue líder del partido Liberal Demócrata y posteriormente trabajó en Meta hasta 2025; así como de Susan Decker, que presidió Yahoo! entre 2007 y 2009.