Las nuevas acciones de Arteche procedentes de su ampliación de capital comienzan a cotizar este viernes

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas acciones de Arteche procedentes de su ampliación de capital comenzarán a cotizar este viernes en las Bolsas de Valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia.

En concreto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a negociación desde este viernes, 26 de junio, un total de 1.010.101 nuevas acciones de la empresa vasca, de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente admitidas a negociación.

Esta ampliación de capital forma parte de una operación mixta llevada a cabo por Arteche, con un tramo primario minoritario (emisión de 1,01 millones de nuevas acciones) y un tramo secundario mayoritario, que ha consistido en la venta de acciones existentes.

De hecho, la compañía cerró este jueves una colocación acelerada de acciones por un importe de 100 millones de euros dirigida a inversores cualificados.

El precio de la colocación fue de 33 euros por acción, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 32,90 euros a prima de emisión.

Según ha explicado la firma vasca, este diseño de operación mixta busca aumentar el número de acciones en circulación, mejorando la profundidad del valor y reduciendo fricciones de entrada y salida para los inversores.

Al ampliar la base accionarial actual, Arteche busca "reforzar el atractivo de la acción para inversores institucionales y generar condiciones de mercado más robustas en su nueva etapa en Bolsa".

Tras la ampliación de capital llevada a cabo por la compañía, su capital social queda fijado en algo más de 5,81 millones de euros, dividido en 58.104.114 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie y totalmente suscritas y desembolsadas, ha informado la empresa vasca a la CNMV.