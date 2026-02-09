El número de pisos turísticos en España desciende un 12,4% en el último año, su mayor caída de la serie

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas descendió un 12,4% en España en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 329.764 de pisos vacacionales, registrando la mayor caída interanual de la serie histórica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, esta oferta del undécimo mes alcanza su nivel más bajo de los últimos tres años. En comparación al anterior dato disponible, en mayo de 2025 se registraron 381.837 apartamentos turísticos, lo que ahonda la bajada hasta el 13,6%.

Sobre el total de viviendas, este tipo de pisos representaron el pasado mes de noviembre el 1,24%, porcentaje que se ha reducido con respecto a mayo (1,43%) y noviembre de 2024 (1,41%).

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de apartamentos turísticos, con 91.757, lo que supone un incremento del 1,2% entre noviembre del año pasado y mismo mes de 2024. Le siguen la Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 49.676 (-3%) y 48.411 (-25%) y 46.915 (-11%), respectivamente.

A continuación, por debajo de los 20.000 pisos vacacionales, se situaron Baleares (19.398 y -19,8%). Siguiendo el orden, la lista la completaron Galicia (15.236 y -22,5%) y Madrid (15.309 y -26%).

En cuanto a las plazas que suponen este total de viviendas turísticas, alcanzaron la cifra de 1,62 millones en el undécimo mes de 2025, frente a las 1,89 millones de noviembre de 2024, un 14% menos.

Por último, las plazas por vivienda turística pasaron así a las 4,93, cantidad inferior a las 5,04 por piso de la anterior estadística.

La pasada semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, instó a las comunidades autónomas y municipios a "clausurar pisos turísticos ilegales". "Si tenemos esas casas y están actuando de forma ilegal, yo digo trabajemos primero para cerrarlas y después para orientar a que esas viviendas se conviertan en alquiler residencial y no en un negocio", añadió.

Actualmente, en España se encuentra vigente el nuevo registro de alquileres de corta duración, de obligado cumplimiento desde el 1 de julio de 2025. De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en un comunicado con motivo de esta estadística, ha destacado que el registro es "una vía que "preserva la función social de la vivienda y combate la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios".

En este contexto, el departamento gubernamental ha señalado la "gran anomalía" dentro de los registros, que es el municipio de Madrid, donde se ofertaron 12.637 viviendas de uso turístico, mientras que en el registro del Gobierno constan solo 1.283 viviendas activas. El resto de los códigos solicitados son de alquiler de temporada, elevando la cifra a 17.635 viviendas.

VIVIENDA NOTIFICA MÁS DE 86.000 PISOS TURÍSTICOS ILEGALES

Además, el pasado 2 de febrero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas 'on line' la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en España, pidiendo que se retiren sus anuncios.

Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.