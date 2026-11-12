Nvidia colabora con una firma externa para identificar posibles sustitutos de Jensen Huang

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Nvidia ha estado colaborando con una firma externa en la identificación de potenciales sustitutos del fundador y consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, después de las infidelidades del ejecutivo desveladas recientemente, incluyendo una relación con una mujer presuntamente sospechosa de espiar para China y otra con una alta ejecutiva de la compañía tecnológica.

El consejo de administración del fabricante de chips para IA, que habría abierto una investigación al conocerse la relación con la presunta espía china Alice Huang, se estaría preparando para destituir a Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras revelarse también otra relación extramatrimonial del directivo, en este caso con una alta ejecutiva de Nvidia, según informaba 'The Wall Street Journal'.

El pasado domingo, Huang reconoció en una carta a la plantilla de Nvidia que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y sus empleados. Dicha infidelidad involucraba a Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, un importante cliente de Nvidia, que, según funcionarios de inteligencia estadounidenses, trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.

Sin embargo, según revelaba ayer 'The New York Times', el CEO de Nvidia habría tenido también una aventura con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

Las acciones de Nvidia bajaban un 6,8% en la negociación previa a la apertura de Wall Street ante la investigación del consejo de Nvidia que podría desembocar en la destitución de Huang, de 63 años, quien controla aproximadamente el 3,6% de la compañía.

Una fuente cercana a la situación indicó a Bloomberg que el consejo de administración de Nvidia ha estado colaborando con una firma externa en la identificación de posibles sustitutos del CEO de la compañía.

En este sentido, se estaría considerando la opción de nombrar a un consejero delegado interino mientras se encuentra a uno con carácter permanente, ya que la multinacional no cuenta con un plan de sucesión público formal.

Sobre esta situación, el diario 'Financial Times' apunta la inusual estructura de gestión horizontal favorecida por Huang en el crecimiento de Nvidia, con unos 60 ejecutivos que le reportan directamente, lo que le otorga un enorme alcance e influencia sobre cada decisión en la empresa y supone que, en ausencia de Huang, ningún ejecutivo está en posición de asumir su rol.

POSIBLES SUCESORES.

Entre los posibles candidatos a suceder a Huang al frente de Nvidia, las fuentes consultadas por el periódico británico señalan que la solución más sencilla en caso de renuncia o destitución del consejero delegado de la compañía sería que el consejo nombrara a la actual directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina mientras se busca un reemplazo permanente.

Kress, quien se unió en 2013 procedente de Cisco y anteriormente trabajó en Microsoft, no es ingeniera y carece de los conocimientos técnicos de Huang, pero forma parte del círculo íntimo de cuatro ejecutivos que rodean a Huang.

En concreto, los otros tres son el asesor jurídico general, Tim Teter; la directora de operaciones, Debora Shoquist; y el director mundial de operaciones de campo, Nick Parker.

De su lado, Chris Malachowsky, el ingeniero que cofundó la empresa con Huang, sigue trabajando oficialmente para Nvidia, aunque no participa en las operaciones diarias.

Por otro lado, otras dos fuentes de la empresa también mencionaron a Ian Buck, veterano de Nvidia con veinte años de experiencia, quien dirige el negocio de centros de datos de Nvidia y gozaría de gran prestigio dentro de la empresa por su conocimiento técnico del amplio portafolio de productos de la compañía.

Además, la hija de Huang, Madison Huang, quien se unió a Nvidia como becaria hace unos seis años y ahora ocupa un puesto directivo en marketing de producto, había sido considerada siempre una posible sucesora, aunque para el futuro, según dos fuentes.

Jensen Huang declaró a Bloomberg el mes pasado que tanto Madison Huang como su hijo Spencer Huang, quien también trabaja en Nvidia, tendrían que "ganárselo" y sugirió que planeaba permanecer al frente de la empresa unos 20 años más.

MEGASPEED COLABORA CON EEUU.

De su lado, la empresa tecnológica Megaspeed International, salpicada por la controversia alrededor de la relación entre el CEO de Nvidia y Alice Huang, ha asegurado este jueves tomarse muy en serio sus obligaciones respecto del cumplimiento de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, subrayando que se trata de una prioridad fundamental para la empresa, que se compromete a trabajar de manera constructiva y transparente con el Gobierno estadounidense.

"Megaspeed ha cooperado con las inspecciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EEUU y está dispuesta a cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental estadounidense pertinente", ha afirmado James Tan Yong Pong, presidente y consejero delegado de Megaspeed International.

La compañía con sede en Singapur ha declarado que acoge con beneplácito el escrutinio gubernamental pertinente y se compromete a demostrar, mediante acciones concretas, que opera de manera responsable, transparente y de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables.

Asimismo, para reforzar aún más su compromiso con el cumplimiento, Megaspeed ha contratado "a un prestigioso bufete de abogados estadounidense" para que dirija un censo exhaustivo de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verifique de forma independiente sus prácticas de cumplimiento con el control de exportaciones.