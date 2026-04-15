Olvidé aplicarme una deducción en la Renta y perdí dinero: ¿Puedo corregir declaraciones de otros años?

(Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La declaración de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025 ya puede presentarse por internet y el plazo estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. Muchos contribuyentes descubren tarde que han olvidado aplicarse alguna deducción a la que tenían derecho: por poner su vivienda en alquiler, por reformas en el hogar, por mudarse a un municipio rural por motivos de trabajo o por otras ventajas menos conocidas, como los gastos en gafas graduadas o el gimnasio, según la comunidad autónoma y el año en que se aprobó la deducción.

En estos casos, Hacienda permite recuperar parte del dinero no desgravado, siempre que los ejercicios no hayan prescrito. A continuación, explicamos las claves para reclamar y corregir una declaración de la Renta ya presentada.

¿HASTA QUÉ AÑO PUEDO RECLAMAR UNA DEDUCCIÓN OLVIDADA?

El contribuyente puede modificar la declaración de la renta de años anteriores si no han pasado más de cuatro años. De esta forma, en 2026, es posible revisar y modificar las declaraciones de los últimos cuatro ejercicios no prescritos --2021, 2022, 2023 y 2024--, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde el final del plazo de presentación de cada campaña.

Ese plazo se computa desde el día siguiente a la fecha límite de presentación (o desde el día siguiente a la presentación si la declaración fue extemporánea).

¿Y SI OLVIDÉ PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y ESTABA OBLIGADO?

En caso de que al contribuyente se le olvide hacer la Declaración de la Renta estando obligado a presentarla, puede enfrentarse a recargos, sanciones e intereses de demora.

La consecuencia puede variar según el tiempo transcurrido, el resultado de la declaración (a pagar o a devolver), si se regulariza de forma voluntaria o con requerimiento previo de Hacienda y la gravedad de la infracción.

Si el resultado es a pagar y se presenta la Renta fuera de plazo estando obligado y por iniciativa propia, los recargos pueden ser del 1% al 20%. Si hay un requerimiento previo, se aplican sanciones del 50% al 150%, con posibilidad de reducciones por conformidad y pronto pago. Por su parte, si el resultado es a devolver o cero, la multa es de 100 o 200 euros, siendo el importe mayor el aplicado si hay requerimiento, según la Ley General Tributaria 58/2003.

Ahora bien, si el contribuyente no está obligado a presentar la declaración, puede igualmente generar y revisar su borrador de los ejercicios no prescritos, pero conviene hacerlo con atención: aunque no exista obligación de declarar, podrían aparecer datos que den como resultado una declaración a pagar. En ese caso, lo más prudente es no confirmarla, ya que el borrador es solo una propuesta provisional y solo al confirmarlo se convierte en una autoliquidación vinculante frente a Hacienda.

¿CÓMO SE SOLICITA LA RECTIFICACIÓN?

Los contribuyentes que hayan presentado la declaración de la Renta en ejercicios anteriores y quieran rectificarla deben acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, a través de Renta WEB, identificándose con certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia.

Una vez dentro del expediente, el contribuyente debe entrar en el apartado "Modificar declaración" y seleccionar la autoliquidación que desea cambiar. En este punto, podrá optar por presentar una rectificación de autoliquidación, cuando el error le perjudica y procede que Hacienda le devuelva más dinero o reduzca la cantidad a ingresar, o bien presentar una declaración complementaria, cuando el error perjudica a la Administración y es necesario incluir rentas u otros datos que no se declararon en su momento.

Tras enviar la nueva declaración, Hacienda revisará la documentación y podrá, en su caso, requerir información adicional si no está conforme con los cambios. Por ello, es fundamental comprobar bien los datos y conservar los justificantes antes de solicitar la rectificación o presentar una declaración complementaria.

¿QUÉ OCURRE SI EL ERROR ES A FAVOR DE HACIENDA?

Si el olvido es el contrario -el contribuyente omitió un ingreso o se aplicó una deducción de forma indebida-, no debe presentar una rectificación, sino una declaración complementaria. Hacerlo de forma voluntaria antes de recibir un requerimiento de Hacienda evita las sanciones, aunque conlleva los recargos por declaración extemporánea que marca la Ley General Tributaria.

Por su parte, si es la Administración quien descubre el error primero, se deberá pagar una sanción además del recargo.

¿POR QUÉ NO DEBES CONFIRMAR EL BORRADOR A CIEGAS?

El borrador no debe confundirse con un trámite automático o infalible. Este documento sirve de base para la declaración definitiva y, si se confirma sin revisarla a fondo, el contribuyente puede perder deducciones o cometer errores que acaben en pagos indebidos o incluso en sanciones.

Además, muchas deducciones no se aplican de forma automática, por lo que es el contribuyente quien debe comprobar que sus datos fiscales se corresponden con el ejercicio y que se han incorporado todas las deducciones autonómicas a las que tiene derecho.

En este contexto, dedicar tiempo a revisar los datos y a comprobar qué deducciones y beneficios fiscales pueden aplicarse es la mejor forma de evitar sorpresas y optimizar el resultado final de la declaración.