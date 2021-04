Opdenergy debutará el 7 de mayo en Bolsa con una capitalización de entre 826 y 926 millones

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Opdenergy prevé debutar en Bolsa el próximo 7 de mayo a un precio de entre 4,26 y 5,20 euros por acción, con lo que la capitalización bursátil del grupo tras la oferta oscilaría entre 826 y 926 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV) ha aprobado y registrado este viernes el folleto de la que será la segunda de las salidas a Bolsa del sector de las renovables en el año -tras la de Ecoener, que está previsto que debute el 30 de abril-.

Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 375 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones ofertadas en la oferta. No obstante, ha aprobado una ampliación de capital por un importe efectivo máximo (incluyendo valor a la par y prima de emisión) de 425 millones de euros, y se reserva la opción de aumentar el número de acciones nuevas ofrecidas para obtener unos fondos brutos de hasta 425 millones de euros en fondos brutos.

La compañía cuenta con Gustavo Carrero Diez (42,18%), Alejandro Javier Chaves Martínez (42,18%) y Francisco Javier Remacha Martínez (15,64%) como principales accionistas. Luis Cid es el consejero delegado. Tras la oferta, los dos principales accionistas reducirán su participación en el grupo al 22,32%, cada uno, y el tercero al 8,28%, si es ejercida la sobreasignación.

Suponiendo que la oferta tiene el precio medio del rango de precios de oferta y que no se ejerce la opción de sobreasignación, la participación de los actuales accionistas de la sociedad antes de la oferta representará aproximadamente el 57,19% del capital, lo que supondría una dilución en el porcentaje de participación de los accionistas anteriores a la oferta de aproximadamente el 42,81%.

La oferta constará de dos tramos y estará dirigida principalmente a inversores institucionales cualificados internacionales. Incluirá un tramo para inversores no cualificados que no superará los 11,5 millones de euros brutos, dirigido a determinados empleados de la compañía y sus filiales en España, así como determinados inversores no cualificados relacionados en la Unión Europea.

PRECIO FINAL, EL 5 DE MAYO.

Se espera que el precio final de la oferta se determine en torno al 5 de mayo, tras la finalización de un proceso de 'book-building' que comenzará el 23 de abril.

Banco Santander y Citigroup Global Markets Europe AG actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades colocadoras, Alantra Capital Markets, BofA Securities Europe, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets (Europe) GmbH actuarán como entidades colocadoras (junto con los 'joint global coordinators', los 'joint bookrunners') y Evercore y Rothschild & Co. actuarán como asesores financieros de la compañía.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, CEO de Opdenergy, destacó que la oferta representa "un hito clave" para el grupo "en su camino para convertirse en un IPP a gran escala en Europa y América".

"La compañía se encuentra actualmente en una posición ideal, beneficiándose de un balance sólido, una cartera de operaciones de alta calidad y bien diversificada y una cartera de proyectos tangibles y atractivos situados en mercados OCDE. Los ingresos de la oferta nos permitirán acelerar e impulsar nuestro ambicioso plan de negocio", dijo.

El consejo de administración de Opdenergy, sociedad constituida en 2005 en Navarra, estará compuesto siete miembros: Luis Cid (ejecutivo), Cristina Fernández González-Granda (independiente), Mar Gallardo Mateo (independiente), Chony Martín Vicente-Mazariegos (independiente), Gustavo Carrero Díez (dominical), Francisco Javier Remacha Zapatel (dominical), y Alejandro Javier Chaves Martínez (dominical).

NO DISTRIBUIRÁ DIVIDENDOS EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS.

En lo que respecta a la retribución a sus accionistas, el grupo no tiene previsto distribuir dividendos durante los próximos tres años. A la fecha del presente folleto, la compañía indicó que aún no ha establecido una política específica de dividendos.

"Una vez transcurrido dicho período, la sociedad evaluará

si introduce una política de dividendos, en función de sus resultados futuros y de sus necesidades de financiación", añade en el folleto.

Opdenergy, que aspira a convertirse en un productor de energía independiente (IPP, por sus siglas en inglés) cuenta con una capacidad bruta instalada actualmente de 583,7 megavatios (MW).