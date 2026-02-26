OpenAI elige Londres como emplazamiento para su mayor centro de I+D de IA fuera de Estados Unidos

Archivo - Imagen de recurso sobre la IA semántica. - GNOSS - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

OpenAI, la empresa detrás de 'ChatGPT', ha anunciado este jueves que planea convertir Londres en su mayor centro de I+D fuera de Estados Unidos citando la fortaleza del ecosistema tecnológico de Reino Unido, aunque no ha dado detalles sobre el calendario ni la cuantía de la inversión.

"Estamos encantados de convertir Londres en un importante centro de investigación para OpenAI aprovechando el trabajo pionero que nuestro equipo londinense ya está realizando para respaldar nuestros últimos avances", ha afirmado en un comunicado el responsable científico de OpenAI, Mark Chen.

"Gran Bretaña reúne a talentos de talla mundial e instituciones científicas y universidades líderes, lo que lo convierte en un lugar ideal para llevar a cabo investigaciones de relevancia que garanticen que nuestra IA sea segura, útil y beneficiosa para todos", ha añadido.

La empresa abrió en 2023 su primera oficina fuera de EE.UU., precisamente, en esta ciudad. Desde entonces, ha puesto en marcha un programa acelerador en colaboración con Booking.com y ha colaborado con varios ministerios británicos en cuestiones de infraestructura e integración de IA.

"Que OpenAI haya elegido Londres como su mayor centro de I+D fuera de EE.UU. supone un gran voto de confianza en el liderazgo mundial del Reino Unido en la investigación de vanguardia sobre IA. También reafirma el liderazgo global del Reino Unido como lugar idóneo para llevar a cabo innovaciones en IA que sean seguras y transformadoras", ha indicado la secretaria de Tecnología del Gobierno británico, Liz Kendall.