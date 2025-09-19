OpenAI gastará más de 85.000 millones de euros en cinco años para alquilar servidores de respaldo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' de inteligencia artificial OpenAI planea destinar unos 100.000 millones de dólares (85.144 millones de euros) durante los próximos cinco años para alquilar servidores de respaldo, según ha adelantado 'The Information' citando fuentes internas.

Este desembolso se sumaría a los 350.000 millones de dólares (298.003 millones de euros) que OpenAI ya tenía consignados para arrendar servidores de uso primario.

Incluyendo los de respaldo, la firma dirigida por Sam Altman tiene previsto gastar una media anual de alrededor de 85.000 millones de dólares (72.372 millones de euros) en alquileres de servidores hasta 2030.

Los directivos de OpenAI consideran que los servidores son "monetizables" porque generarán ingresos adicionales aún no plasmados en las proyecciones, ya sea mediante I+D o un uso de los servicios de OpenAI por parte de los usuarios más fuerte de lo anticipado.