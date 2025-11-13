Oracle se incorpora a DigitalES para impulsar la innovación en España a través del cloud y la IA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, suma a Oracle como nuevo asociado, reforzando su compromiso con la transformación digital y la innovación tecnológica en España.

Con esta incorporación, DigitalES y Oracle unen fuerzas para promover el desarrollo de un ecosistema digital sólido, sostenible y seguro, según ha informado este jueves la patronal del sector tecnológico en un comunicado.

En este contexto, la compañía tecnológica aportará su experiencia en innovación empresarial y transformación digital, impulsando la competitividad de las empresas españolas y del conjunto de la economía.

Dentro de DigitalES, Oracle participará activamente en los grupos de trabajo de inteligencia artificial (IA) y transformación digital, contribuyendo con su conocimiento en áreas clave para el futuro del sector tecnológico y de la administración pública.

El director general de Oracle España, Albert Triola, ha destacado que la empresa se une a DigitalES con el propósito de compartir su experiencia y seguir impulsando el desarrollo tecnológico en el país. "Desde Oracle España creemos firmemente que el impulso del uso de la IA en empresas e instituciones es fundamental para hacer de España un país más competitivo, innovador y sostenible", ha indicado.

Por su parte, el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, ha subrayado que la incorporación de Oracle supone un paso importante en la labor de la organización de aglutinar a los principales actores del ecosistema tecnológico español. "Su liderazgo en soluciones cloud y en innovación digital será clave para avanzar en los grandes desafíos de la economía del dato, la sostenibilidad y la capacitación digital", ha explicado.

Con la adhesión de Oracle, DigitalES ha celebrado que ha consolidado su papel como la asociación de referencia del sector tecnológico y digital en España, y patronal que integra a empresas líderes de toda la cadena de valor y trabaja para acelerar la transformación digital del país.