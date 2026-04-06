Oracle nombra directora financiera a Hilary Maxson

Archivo - FILED - 25 September 2023, Bavaria, Munich: The logo of the software and hardware manufacturer Oracle can be seen at the German headquarters. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Oracle ha nombrado a Hilary Maxson como directora financiera de la compañía con efecto inmediato, mientras que Doug Kehring dejará el cargo que ha ocupado en los últimos seis meses para centrarse en optimizar y acelerar las operaciones de comercialización de la multinacional.

Maxson se incorpora así a Oracle en un período de rápido crecimiento de la demanda de infraestructura en la nube, tras haberse desempeñado desde 2020 como directora financiera de Schneider Electric.

"Nos complace haber encontrado una líder financiera que comparte nuestra cultura de sólida disciplina financiera y operativa, y que cuenta con experiencia en el escalamiento de organizaciones globales con alto consumo de capital", declaró Clay Magouyrk, consejero delegado de Oracle.

"Oracle ha logrado un impulso extraordinario en la intersección de la nube, la IA y las aplicaciones industriales", declaró Hilary Maxson.

La nueva directora financiera de Oracle recibirá un salario base anual de 950.000 dólares (824.232 euros) y podrá optar a una bonificación anual por desempeño con un objetivo de 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros) en función del cumplimiento de ciertos indicadores de desempeño. Asimismo, Oracle también se ha comprometido a cubrir hasta 250.000 dólares (216.903 euros) de los gastos de reubicación de Maxson durante un máximo de 12 meses.