Oracle nombra como nuevo director general para España a Sergio Sáez

Archivo - Sergio Sáez pasará a ocupar el cargo de director general de Oracle España.
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Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 20:51
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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sergio Sáez pasará a ocupar el cargo de director general de Oracle España con efecto inmediato y sustituirá a Albert Triola en el cargo, quien trabajará junto a él desde su puesto de vicepresidente senior, el cual compaginaba con sus anteriores funciones.

Sáez se desempeñaba hasta la fecha como vicepresidente y líder del negocio de plataforma de pase de datos en Oracle Iberia y cuenta con una amplia trayectoria en el sector tecnológico, ocupando diversos cargos de responsabilidad en Oracle.

Su labor en la compañía se centraba en la transformación digital de empresas y organismos públicos a través de soluciones innovadoras de gestión de datos y cloudcomputing.

Previo a este nombramiento, Sergio Sáez lideraba la estrategia y el desarrollo del negocio de las plataformas de base de datos en España y Portugal, ayudando a clientes a modernizar sus infraestructuras y potenciar el valor de sus datos.

"Su compromiso con la excelencia y su profundo conocimiento del mercado tecnológico han consolidado a Sergio Sáez como una referencia en el ámbito de tecnologías de información en Iberia", ha sostenido la empresa en un comunicado emitido este miércoles.

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